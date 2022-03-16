Топові російські телеведучі федеральних каналів залишають Росію

За останні дні відома низка випадків, коли відомі російські журналісти звільняються і терміново залишають країну.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ціла низка телеведучих залишила країну, при цьому деякі одразу пишуть заяву на звільнення. Про це повідомляє spletnik.

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Зокрема, більше у лавах журналістів РФ не працює 51-річний кореспондент НТВ Вадим Глускер.

[ + – ] Російські журналісти масово залишають РФ і звільняються

56-річна журналістка Жанна Агалакова, яка працювала на Першому каналі майже 16 років і висвітлювала події в європейських країнах, також залишила територію Росії та звільнилася з телеканалу.

Обидва журналісти були закордонними кореспондентами російських телеканалів, проте розірвали з ними всі зв'язки.

Раніше Фокус писав про виїзд з Росії відомої російської телеведучої Лілії Гільдєєвої. Жінка працювала на телебаченні, на каналі НТВ понад 15 років. А заяву на звільнення написала вже за кордоном.

Нагадаємо, з Росії поїхали, зокрема, радянські артисти Леонід Ярмольник та Геннадій Хазанов. Обидва наразі перебувають у Юрмалі (Латвія) і, за інформацією ЗМІ, у них є нерухомість у "перлині Прибалтики".