Відома телеведуча каналу НТВ втекла з Росії

З Росії продовжують виїжджати відомі та впливові люди.

45-річна російська журналістка та телеведуча каналу НТВ Лілія Гільдєєва покинула територію РФ. Про це повідомляє телеграм-канал НеМалахов.

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Як відомо, жінка протягом довгого часу вела на російському телебаченні програми федерального рівня "Сегодня", "Сегодня в 22:45" та "Сегодня. Итоги", була нагороджена президентськими відзнаками за внесок у розвиток інформаційного простору РФ.

[ + – ] Лілія Гільдєєва пропрацювала на НТВ близько 16 років

Лілія Гільдєєва написала заяву на звільнення з телеканалу НТВ, де пропрацювала понад 15 років. Як відомо, вона це зробила, уже будучи за кордоном, оскільки боялась, що так просто її не відпустять. Оскільки Гільдєєва вела не просто розважальні передачі, а інформаційні програми федеративного рівня, вона може знати багато важливої інформації.

Також Фокус раніше писав про казус під час прямого ефіру одного з російських телеканалів. На екранах позаду ведучої з'явилася жінка із закликом припинити війну та виходити на антивоєнні мітинги. Згодом виявилося, що це редакторка "Першого" каналу Марина Овсяннікова, яка народилася в Одесі.