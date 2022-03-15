Адвокати не можуть знайти Марину Овсяннікову, яка вийшла з антивоєнним плакатом у прямий ефір "Першого"

Овсяннікова з'явилася напередодні за спиною ведучої програми "Время" Катерини Андрєєвої з плакатом, який закликає припинити війну в Україні.

У понеділок, 14 березня, під час вечірнього випуску програми новин "Время" на російському "Першому каналі" редакторка цієї програми вийшла в студію з антивоєнним плакатом. Одразу після її появи розпочався репортаж. А пізніше з'явилася інформація, що редакторка Марина Овсяннікова була затримана. Проте адвокати повідомляють, що не знають, де вона наразі. Про це повідомляє російський сайт "Краснодар онлайн".

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Марина Овсяннікова спробувала перервати прямий ефір програми "Время", вийшовши у студію з плакатом: "No war. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть. Russians against war". Також вона вигукувала антивоєнні гасла.

До свого виступу Марина записала звернення, у якому заявила, що "їй соромно".

"На жаль, останні роки я працювала на Першому каналі, займаючись кремлівською пропагандою. Мені дуже соромно", — заявила Овсяннікова.

[ + – ] Антивоєнна акція Марини Овсяннікової

Незабаром після програми з'явилася інформація, що Овсяннікову затримано. Але її не могли знайти її ж адвокати. Її не було ні в черговій частині Останкіно, ні в інших відділеннях поліції Москви. Адвокат Данило Берман розповів журналістам, що із нею понад 10 годин не можуть вийти на зв'язок.

Юристи переконані, що щодо неї (крім адміністративної справи) буде порушено велику і показову кримінальну справу.

За словами правозахисника Павла Чикова, за новою статтею РФ за дискредитацію Збройних сил Овсяннікову не можуть утримувати у відділі більше трьох годин, оскільки максимальне покарання – штраф. Проте, журналістку могли залишити у відділі, якщо на неї вирішили скласти протокол за статтею 20.1 КоАП ("Дрібне хуліганство") або статтею 19.3 КоАП ("Непідкорення вимогам співробітника поліції"). За цією нормою жінці загрожує арешт. Ще одна нагода не випускати редакторку — якщо її підозрюють у скоєнні злочину за Кримінальним кодексом РФ.

Про Марину Овсяннікову відомо небагато. Її дівоче прізвище – Ткачук. Її батько родом із Одеси. Вона навчалася на журналістському факультеті Кубанського державного університету. Працювала ведучою новин на ДТРК "Кубань".

[ + – ] Марина Овсяннікова на робочому місці Фото: Соцсети

Була одружена з режисером телеканалу Russia Today Ігорем Овсянніковим, у неї двоє дітей. Колишній чоловік Марини вже заявив, що вони в розлученні та "живуть різними життями".