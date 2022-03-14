Співробітниця "Першого каналу" закликала зупинити війну РФ проти України у прямому ефірі

Марина Овсяннікова вийшла в ефір новинної програми "Время" з антивоєнним плакатом. Наразі жінка перебуває на допиті у відділенні поліції.

У понеділок, 14 березня, під час вечірнього випуску програми новин "Время" на російському "Першому каналі" жінка увійшла до студії з плакатом проти вторгнення РФ в Україну, вигукуючи гасла із закликом зупинити війну. З'ясувалося, що у прямому ефірі висловилася проти російської агресії співробітниця мовника Марина Овсяннікова. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

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Судячи з відео, опублікованого російськими телеглядачами в мережі, співробітниця "Першого каналу" Марина Овсяннікова спробувала перервати прямий ефір програми "Время", вийшовши в студію з плакатом: "No war. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть. Russians against war".

Також жінка за спиною ведучої програми Катерини Андрєєвої кілька разів вигукнула гасло "Ні війні! Зупиніть війну". Водночас, ведуча деякий час продовжувала вести програму, розповідаючи про санкції щодо РФ, після чого на телеекранах з'явилося відео репортажу.

Також у мережі з'явилося відеозвернення Овсяннікової, у якому вона кається за роботу на російську пропаганду, а також називає вторгнення РФ в Україну злочином. Крім цього, жінка закликала росіян виходити на антивоєнні мітинги.

"Нічого не бійтеся, вони не можуть пересаджувати нас усіх", — сказала співробітниця "Першого каналу".

У свою чергу "Перший канал" повідомив російське агентство "РІА Новини", що у зв'язку з "інцидентом з появою сторонньої в кадрі" проводиться перевірка.

За даними Baza, наразі Овсяннікова затримана і перебуває на допиті в ОВС. Автори публікації припустили, що щодо неї склали протокол за ст. 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацію російських збройних сил. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі від 30 до 100 тисяч рублів (від 7,3 тис. грн до 24 тис. грн).

Нагадаємо, на антивоєнних протестах по всій Росії в неділю, 13 березня, правоохоронці РФ затримали близько 700 людей.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від війни РФ проти України постраждали 18 мільйонів людей.