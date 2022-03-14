Сотрудница "Первого канала" призвала остановить войну РФ против Украины в прямом эфире

Мария Овсянникова вышла в эфир новостной программы "Время" с антивоенным плакатом. Сейчас женщина находится на допросе в отделении полиции.

В понедельник, 14 марта, во время вечернего выпуска новостной программы "Время" на российском "Первом канале" женщина вошла в студию с плакатом против вторжения РФ в Украину, выкрикивая лозунги с призывом остановить войну. Выяснилось, что в прямом эфире высказалась против российской агрессии сотрудница вещателя Мария Овсянникова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

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Судя по видео, опубликованным российскими телезрителями в сети, сотрудница "Первого канала" Мария Овсянникова попыталась прервать прямой эфир программы "Время", выйдя в студию с плакатом: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war".

Также женщина за спиной ведущей программы Екатерины Андреевой несколько раз выкрикнула лозунг "Нет войне! Остановите войну". В то же время ведущая некоторое время продолжала вести программу, рассказывая о санкциях в отношении РФ, после чего на телеэкранах появилось видео репортажа.

Также в сети появилось видеообращение Овсянниковой, в котором она раскаивается за работу на российскую пропаганду, а также называет вторжение РФ в Украину преступлением. Помимо этого женщина призвала россиян выходить на антивоенные митинги.

"Ничего не бойтесь, они не могут пересажать нас всех", — сказала сотрудница "Первого канала".

В свою очередь "Первый канал" сообщил российскому агентству "РИА Новости", что в связи с "инцидентом с появлением посторонней в кадре" проводится проверка.

По данным Baza, на данный момент Овсянникова задержана и находится на допросе в ОВД. Авторы публикации допустили, что в отношении нее составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию российских вооруженных сил. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей (от 7,3 тыс. грн до 24 тыс. грн).

Напомним, на антивоенных протестах по всей России в воскресенье, 13 марта, правоохранители РФ задержали около 700 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от войны РФ против Украины пострадали 18 миллионов человек.