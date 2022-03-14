Война с Россией: ВОЗ заявила о 18 млн пострадавших в Украине от боевых действий

Из-за военных операций в украинских больницах заканчиваются лекарства. Врачи с трудом помогают больным и раненым.

Оценочное количество пострадавших в Украине от войны с Россией составляет 18 млн человек. Об этом заявило европейское подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Внутри перемещенными лицами страны из указанного количества стали 6,7 млн человек, около 3 млн выехали из Украины, отметили специалисты организации.

В Украине серьезно нарушены цепи поставок, многие дистрибьюторы остановили работу из-за военных операций. В больницах заканчиваются лекарства, врачи оказывают с большим трудом помощь больным и раненым, говорится в заявлении.

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Война в Украине – чем помогает ВОЗ

ВОЗ координирует с партнерами оказание гуманитарной медицинской и технической помощи в Украине. Специалисты пытаются бороться с нехваткой в больницах кислорода, инсулина, хирургических инструментов, анестетиков, наборов для переливания и сбора крови.

Организация оказывает поддержку в доставке генераторов кислорода, генераторов для обеспечения электроснабжения пострадавших медицинских учреждений, дефибрилляторов, мониторов, марлей и бинтов.

Список медицинских товаров и даты их сроки их доставки в Украину:

5 марта ВОЗ направила в Киев около 600 доз противостолбнячного анатоксина, 36 тонн жизненно необходимых предметов медицинского назначения во Львов. Из этих городов медизделия распределяют по медицинским учреждениям по всей стране;

8 марта ВОЗ доставила в Киев 10 тонн наборов для травматологии и экстренной хирургии, их распределят по складам в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Житомирской и Черкасской областях;

9–11 марта через Полтаву в Харьков отправили 9 партий, в каждой – 10 тонн медизделий. Каждая партия предназначена для 150 раненых пациентов и 15 тыс. пациентов первичной медико-санитарной помощи в течение трех месяцев;

12 марта в больницы столицы отправили 2 аппарата ИВЛ, а во Львов – 14 тонн травматологических наборов и основных медикаментов для оказания первичной медико-санитарной помощи.

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ВОЗ распределяет медицинские предметы в тесном сотрудничестве с Минздравом Украины и анонсирует в ближайшее время постоянный поток предметов медицинского назначения.

С 24 февраля по 12 марта оккупанты 31 раз напали на украинские медучреждения. Атаки врага унесли жизни 12 человек, еще 34 получили ранения. 8 раненых и 2 убитых были работниками здравоохранения.

Напомним, что ВОЗ выделила 3,5 млн долларов на оказание срочной гуманитарной помощи населению Украины. Минздрав Украины призывал ВОЗ прекратить сотрудничество и обмен информацией с РФ.

Глава Минздрава Виктор Ляшко 10 марта говорил, что войска агрессора обстреляли в Украине 63 больницы.

1 марта враги бросили несколько бомб на больницу №3 в Новобаварском районе Харькова.

9 марта военные РФ разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе, погибли три человека, еще 17 (роженицы дети и медперсонал) пострадали.