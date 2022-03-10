С начала войны в Украине погибли 5 медработников и 63 больницы обстреляны, — Минздрав

По словам министра здравоохранения, вне зоны боевых действий людям предоставляется медицинская помощь в полном объеме.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 10 марта заявил, что за 14 дней войны вооруженные силы РФ обстреляли 63 украинских больницы. Также в обстрелах погибло 5 медработников, сообщает украинский "Интерфакс".

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"Российские террористы обстреляли 63 больницы. К сожалению, мы потеряли 5 медицинских работников, более 10 медиков имеют тяжелые ранения и не могут работать", — заявил Ляшко.

Министр подчеркнул, что вне зоны боевых действий медицинская помощь населению предоставляется в полном объеме, и бригады скорой помощи выезжают по вызову ко всем тем, кто требует экстренной помощи.

Стоит отметить, что информация в регионах, где на данный момент нет боевых действий отличается от официальных заявлений Виктора Ляшко. Как сообщили Фокусу местные жители Полтавской области, в некоторых случаях сотрудники скорой помощи отказываются выезжать к больным и инвалидам, у которых есть подозрения на заболевание коронавирусом и находятся дома с высокой температурой. Медработники аргументируют тем, что после введения в стране военного положения, они якобы не имеют права задействовать кареты скорой помощи по другим вызовам, кроме как для предоставления помощи раненым военнослужащим ВСУ.

Некоторые семейные врачи также отказываются выезжать на дом к инвалидам, даже после жалоб пациентов заведующим поликлиник. Они также ссылаются на военное положения и просят обращаться непосредственно в больницы за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что 1 марта в результате авиаудара несколько бомб попали на территорию городской больницы №3 в Новобаварском районе города Харькова. Как сообщил директор городского департамента здравоохранения Юрий Сороколат, врачи и медицинский персонал больницы не пострадали.

9 марта в результате авианалета на детскую больницу и роддом в Мариуполе погибли три человека, а также пострадали 17 человек, из них роженицы дети и медперсонал.

Информацию о нанесении ВС РФ авиаудара по больнице в Мариуполе подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, здание было атаковано потому, что в нем базировались бойцы украинского батальона "Азов".