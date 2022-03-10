З початку війни в Україні загинуло 5 медпрацівників та 63 лікарні обстріляно, — МОЗ

За словами міністра охорони здоров'я, поза зоною бойових дій людям надається медична допомога в повному обсязі.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко 10 березня заявив, що за 14 днів війни збройні сили РФ обстріляли 63 українські лікарні. Також в обстрілі загинуло 5 медпрацівників, повідомляє український "Інтерфакс".

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"Російські терористи обстріляли 63 лікарні. На жаль, ми втратили 5 медичних працівників, понад 10 медиків мають тяжкі поранення і не можуть працювати", — заявив Ляшко.

Міністр наголосив, що поза зоною бойових дій медична допомога населенню надається в повному обсязі, і бригади швидкої допомоги виїжджають на виклик до всіх тих, хто потребує екстреної допомоги.

Варто зазначити, що інформація в регіонах, де наразі немає бойових дій, відрізняється від офіційних заяв Віктора Ляшка. Як повідомили Фокусу місцеві жителі Полтавської області, у деяких випадках співробітники швидкої допомоги відмовляються виїжджати до хворих та інвалідів, які мають підозри на захворювання коронавірусом і перебувають вдома з високою температурою. Медпрацівники аргументують тим, що після введення в країні воєнного стану вони нібито не мають права залучати карети швидкої допомоги за іншими викликами, крім як для надання допомоги пораненим військовослужбовцям ЗСУ.

Деякі сімейні лікарі також відмовляються виїжджати до будинку інвалідів, навіть після скарг пацієнтів завідувачем поліклінік. Вони також посилаються на воєнний стан та просять звертатися безпосередньо до лікарень за медичною допомогою.

Раніше повідомлялося, що 1 березня внаслідок авіаудару кілька бомб потрапили на територію міської лікарні №3 у Новобаварському районі міста Харкова. Як повідомив директор міського департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат, лікарі та медичний персонал лікарні не постраждали.

9 березня внаслідок авіанальоту на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі загинули троє людей, а також постраждали 17 осіб, з них породіллі, діти та медперсонал.

Інформацію про завдання ЗС РФ авіаудару по лікарні в Маріуполі підтвердив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, будівля була атакована тому, що в ній базувалися бійці українського батальйону "Азов".