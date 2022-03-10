Лавров зізнався, що війська РФ обстріляли пологовий будинок у Маріуполі (відео)

Глава МЗС РФ заявив, що лікарня, в якій загинули троє людей, враховуючи дитину, була захоплена бійцями батальйону "Азов".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в пологовому будинку в Маріуполі, обстріляному російськими військами 9 березня, базувалися бійці українського батальйону "Азов". Факт нападу Збройних сил Росії на лікарню дипломат підтвердив у процесі пресконференції після переговорів із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

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Зокрема, критику РФ у зв'язку з атакою на пологовий будинок Лавров назвав "патетичними скриками". За словами Лаврова, на засіданні Ради безпеки ООН 7 березня російська делегація нібито "подала факти" про те, що лікарня "давно захоплена батальйоном "Азов" та іншими радикалами".

"(З пологового будинку) вигнали всіх породіль, усіх медсестер, узагалі весь обслуговчий персонал. Це була база радикального батальйону "Азов". Ці дані були пред'явлені три дні тому. Тому робіть висновки самі, як маніпулюється громадська думка в усьому світі", — додав Лавров.

Також глава МЗС РФ заявив, що бачив репортажі різних ЗМІ з обстріляного російськими військовими пологового будинку.

"Дуже емоційно… Але, на жаль, друга сторона будь-якої ситуації, сторона, яка дозволяє скласти об'єктивне враження, ніколи особливо увагою не користується", — заявив Лавров.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу російськими військовими будівлі пологового будинку в Маріуполі загинули 3 особи, враховуючи маленьку дитину. Поранення отримали 17 осіб, серед яких породіллі, діти та персонал лікарні.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що після обстрілу пологового будинку росіяни побачать зовсім іншу війну.