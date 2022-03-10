Лавров признал, что войска РФ обстреляли роддом в Мариуполе (видео)

Глава МИД РФ заявил, что больница, в которой погибли три человека, включая ребенка, была захвачена бойцами батальона "Азов".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в роддоме в Мариуполе, который был обстрелян российскими войсками 9 марта, базировались бойцы украинского батальона "Азов". Факт нападения Вооруженных сил России на больницу дипломат подтвердил в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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В частности, критику РФ в связи с атакой на родильный дом Лавров назвал "патетическими вскриками". По словам Лаврова, на заседании Совбеза ООН 7 марта российская делегация якобы "предъявила факты" о том, что больница "давно захвачена батальоном "Азов" и прочими радикалами".

"(Из роддома) выгнали всех рожениц, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база радикального батальона "Азов". Эти данные были предъявлены три дня назад. Поэтому делайте выводы сами, каким образом манипулируется общественное мнение во всем мире", — добавил Лавров.

Также глава МИД РФ заявил, что видел репортажи различных СМИ из обстрелянного российскими военными роддома.

"Очень эмоционально… Но к сожалению, вторая сторона любой ситуации, сторона которая позволяет составить объективное представление, никогда особо вниманием не пользуется", — заявил Лавров.

Напомним, в результате обстрела российскими военными здания роддома в Мариуполе погибли 3 человека, включая маленького ребенка. Ранения получили 17 человек, среди которых роженицы, дети и персонал больницы.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что после обстрела роддома россияне увидят совершенно другую войну.