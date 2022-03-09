"Сейчас, тв*ри, начнется совсем другая война", – Арестович о бомбежке роддома в Мариуполе

Вопиющее военное преступление против человечности и посягательство на жизнь беременных женщин и детей будет иметь последствия для тех, кто это совершил, уверяют украинские мужчины.

Цинизм, с которым российская армия сбросила неуправляемые бомбы на роддом в Мариуполе, потряс украинцев до глубины души. Кадры окровавленных рожениц, которые покидают разрушенное здание, уже облетели мировые СМИ. Советник офиса Президента Алексей Арестович предупредил, что это преступление не останется безнаказанным.

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"До удара по роддому в Мариуполе – это были цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война", – сказал он.

Напомним, авиация ВС РФ сбросила бомбы на больницу в центре Мариуполя 9 марта. В результат полностью разрушены родильное, терапевтическое и детское отделения.

Президент Украины Владимир Зеленский показал результаты бомбежек изнутри здания и в очередной раз призвал закрыть небо. По словам главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко, известно о 17 раненых роженицах и сотрудниках. Что касается погибших, в том числе и младенцев, то, по последним данным, их нет, однако информация еще уточняется и проверяется.