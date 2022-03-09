Авиаудар по роддому в Мариуполе: озвучено количество пострадавших (видео)

По словам местных чиновников, официально подтверждены 17 пострадавших, среди которых персонал медучреждения и роженицы. При этом подсчет еще ведется.

Авиаудар по детской больнице и роддому в центре Мариуполя был нанесен во время режима тишины", и уже появилась первая информация о количестве пострадавших. Ее озвучил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в эфире UAразом.

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По его словам, цинизм с роженицами и роддомом, который облгосадминистрация и городская власть практически отстроили, и были все планы по его современному функционированию, видели все.

"Сейчас подтверждено 17 раненых среди персонала и рожениц. По деткам, слава Богу, и я надеюсь, что такая цифра и останется, это ноль подтверждений. По жертвам цифра тоже пока что остается на ноле".

Он добавил, что любую информацию о жертвах обстрелов города очень тяжело подтверждать из-за того, что связь в городе практически постоянно отсутствует с Мариуполем.

"Но 1207 людей, как сегодня мне утром сообщали, по гражданскому населению", – озвучил Кириленко. Ранее заммэра Мариуполя Сергей Орлов называл цифру в 1300 человек.

По его словам, российская сторона продолжает срывать доставку гуманитарной помощи в город, обстреливая зеленый коридор и не пропуская машины в город.

Напомним, 9 марта в результате авиаударов была разрушена больница в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вопиющее военное преступление против человечности и в очередной раз призвал закрыть небо, чтобы не допустить дальнейшей гибели украинцев.