Авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі: озвучено кількість постраждалих (відео)

За словами місцевих чиновників, офіційно підтверджено про 17 постраждалих, серед яких персонал медзакладу та породіллі. При цьому підрахунок ще триває.

Авіаудар по дитячій лікарні та пологовому будинку в центрі Маріуполя був завданий під час режиму тиші, і вже з'явилася перша інформація про кількість постраждалих. Її озвучив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко в ефірі UAразом.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, цинізм із породіллями та пологовим будинком, який облдержадміністрація та міська влада практично відбудували, і були всі плани щодо його сучасного функціонування, бачили всі.

"Зараз підтверджено 17 поранених серед персоналу та породіль. За дітками, дякувати Богу, і я сподіваюся, що така цифра й залишиться, це нуль підтверджень. За жертвами цифра теж поки що залишається на нулі".

Він додав, що будь-яку інформацію про жертв обстрілів міста дуже важко підтверджувати через те, що зв'язок у місті практично постійно відсутній із Маріуполем.

"Але 1207 людей, як сьогодні мені вранці повідомляли, щодо цивільного населення", – озвучив Кириленко. Раніше заступник мера Маріуполя Сергій Орлов називав цифру 1300 осіб.

За його словами, російська сторона продовжує зривати доставку гуманітарної допомоги до міста, обстрілюючи зелений коридор і не пропускаючи машини до міста.

Нагадаємо, 9 березня в результаті авіаударів було зруйновано лікарню в Маріуполі. Президент України Володимир Зеленський відреагував на кричущий військовий злочин проти людяності та вкотре закликав закрити небо, щоб не допустити подальшої загибелі українців.