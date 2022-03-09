Жертвами обстрілів у Маріуполі стали близько 1300 людей, радник мера

Заступник мера портового міста Сергій Орлов, у свою чергу, зазначає, що з початку бойових дій у Маріуполі загинуло не менше 1170 мирних жителів.

За період блокади Маріуполя, під час якої війська РФ обстрілювали мирні квартали, загинуло близько 1300 людей. Цю інформацію озвучив радник мера портового міста Петро Андрющенко.

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За його словами, російські військовослужбовці стали активніше застосовувати авіацію для обстрілу Маріуполя, і самі окупанти не приховують мету повного знищення портового міста.

Андрющенко уточнив, що з моменту початку блокади внаслідок бойових дій, за попередніми даними, загинуло близько 1300 людей.

"Боремося за кожного. Стоїмо", — додав радник мера у своєму Facebook.

[ + – ] У Маріуполі з початку обстрілу загинуло близько 1300 людей

За даними заступника мера Маріуполя Сергія Орлова, якого цитує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті, за два тижні повномасштабної війни загинуло 1170 мирних жителів.

Події військ РФ, які продовжують обстрілювати портове місто, урядовець назвав геноцидом українців. За словами Орлова, через масований обстріл жителі Маріуполя залишилися без опалення, електроенергії та водопостачання.

"Загинули не менше 1170 людей, 47 сьогодні (9 березня — ред.) були поховані в братській могилі... Жителі розтоплюють сніг, щоб попити, і палять дрова. Що це, якщо не справжній геноцид українців, започаткований Путіним і його генералами!" — додав Орлов, коментуючи обстановку в Маріуполі.

[ + – ] Жителі Маріуполя через масовані обстріли залишаються без води й опалення

Нагадаємо, 9 березня російські війська скинули авіабомбу на дитячу лікарню в Маріуполі. За даними міськради, внаслідок авіанальоту корпус медзакладу повністю зруйнований. Влада також інформувала про загиблих і поранених, проте офіційної інформації не надали.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл дитячої лікарні в Маріуполі та показав наслідки авіаудару. Глава держави також укотре закликав країни Заходу закрити небо над Україною, щоб запобігти подібним атакам на цивільні об'єкти. Пізніше голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що внаслідок авіаудару по дитячій лікарні в Маріуполі постраждали 17 людей.