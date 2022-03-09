Жертвами обстрелов в Мариуполе стали около 1300 человек, — советник мэра

Заммэра портового города Сергей Орлов, в свою очередь, отмечает, что с начала боевых действий в Мариуполе погибло не менее 1170 мирных жителей.

За период блокады Мариуполя, в ходе которой войска РФ обстреливали мирные кварталы, погибло около 1300 человек. Эту информацию озвучил советник мэра портового города Петр Андрющенко.

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По его словам, российские военнослужащие стали активнее применять авиацию для обстрела Мариуполя, и сами оккупанты не скрывают цель на полное уничтожение портового города.

Андрющенко уточнил, что с момента начала блокады в результате боевых действий, по предварительным данным, погибло около 1300 человек.

"Будем бороться за каждого. Стоим", — добавил советник мэра в своем Facebook.

[ + – ] В Мариуполе с начала обстрелов погибло около 1300 человек

По данным заместителя мэра Мариуполя Сергея Орлова, которого цитирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте, за две недели полномасштабной войны погибло 1170 мирных жителей.

Действия войск РФ, которые продолжают обстреливать портовый город, чиновник назвал геноцидом украинцев. По словам Орлова, из-за массированных обстрелов жители Мариуполя остались без отопления, электроэнергии и водоснабжения.

"Погибли не менее 1170 человек, 47 сегодня (9 марта — ред.) были похоронены в братской могиле… Жители растапливают снег, чтобы попить, и жгут дрова. Что это, если не настоящий геноцид украинцев, начатый Путиным и его генералами!", — добавил Орлов, комментируя обстановку в Мариуполе.

[ + – ] Жители Мариуполя из-за массированных обстрелов остаются без воды и отопления

Напомним, 9 марта российские войска сбросили авиабомбу на детскую больницу в Мариуполе. По данным горсовета, в результате авианалета корпус медучреждения полностью разрушен. Власти также информировали о погибших и раненых, однако официальной информации не предоставили.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел детской больницы в Мариуполе и показал последствия авиаудара. Глава государства также в очередной раз призвал страны Запада закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить подобные атаки на гражданские объекты. Позже глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что в результате авиаудара по детской больнице в Мариуполе пострадали 17 человек.