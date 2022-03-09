Жертвами обстрелов в Мариуполе стали около 1300 человек, — советник мэра
Заммэра портового города Сергей Орлов, в свою очередь, отмечает, что с начала боевых действий в Мариуполе погибло не менее 1170 мирных жителей.
За период блокады Мариуполя, в ходе которой войска РФ обстреливали мирные кварталы, погибло около 1300 человек. Эту информацию озвучил советник мэра портового города Петр Андрющенко.
По его словам, российские военнослужащие стали активнее применять авиацию для обстрела Мариуполя, и сами оккупанты не скрывают цель на полное уничтожение портового города.
Андрющенко уточнил, что с момента начала блокады в результате боевых действий, по предварительным данным, погибло около 1300 человек.
"Будем бороться за каждого. Стоим", — добавил советник мэра в своем Facebook.
По данным заместителя мэра Мариуполя Сергея Орлова, которого цитирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте, за две недели полномасштабной войны погибло 1170 мирных жителей.
Действия войск РФ, которые продолжают обстреливать портовый город, чиновник назвал геноцидом украинцев. По словам Орлова, из-за массированных обстрелов жители Мариуполя остались без отопления, электроэнергии и водоснабжения.
"Погибли не менее 1170 человек, 47 сегодня (9 марта — ред.) были похоронены в братской могиле… Жители растапливают снег, чтобы попить, и жгут дрова. Что это, если не настоящий геноцид украинцев, начатый Путиным и его генералами!", — добавил Орлов, комментируя обстановку в Мариуполе.
Напомним, 9 марта российские войска сбросили авиабомбу на детскую больницу в Мариуполе. По данным горсовета, в результате авианалета корпус медучреждения полностью разрушен. Власти также информировали о погибших и раненых, однако официальной информации не предоставили.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел детской больницы в Мариуполе и показал последствия авиаудара. Глава государства также в очередной раз призвал страны Запада закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить подобные атаки на гражданские объекты. Позже глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что в результате авиаудара по детской больнице в Мариуполе пострадали 17 человек.