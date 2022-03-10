Во время авиаудара по роддому погиб ребенок, – мэрия Мариуполя

Во время авианалета пострадали 17 человек: дети, беременные женщины и врачи.

В результате авианалета на детскую больницу и родом в Мариуполе погибли три человека. Среди них – маленькая девочка. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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Армия РФ 9 марта сбросила несколько неуправляемых бомб на территорию медицинского учреждения. Пострадали 17 человек – роженицы, дети и врачи.

"Войска России целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя. Весь мир должен знать о преступлении России против человечества, против Украины и против мариупольцев", – заявили в мэрии.

Позже в СМИ появилось доказательство того, что в России знали о грядущем обстреле больницы. Во время брифинга спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что что "украинские нацбаты" якобы выгнали пациентов и персонал из роддома и больницы, оборудовав помещение под огневые позиции. Спустя четыре часа после брифинга бомбы упали на больницу, где на момент обстрела находились беременные женщины, новорожденные и врачи. Здания практически полностью разрушены, а фото окровавленных рожениц, которых выносят и выводят из больницы, облетели все мировые СМИ.

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Однако на этом военные преступления против мариупольцев и против человечности не закончились. Уже утром 10 марта российская авиация снова обстреляла город, в том числе мирных жителей. На данный момент известно об одном погибшем.

Напомним, советник ОП Алексей Арестович заявил, что после обстрела Мариуполя россияне увидят совершенно другую войну.