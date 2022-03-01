У Харкові снаряди потрапили в лікарні та житлові будинки: є постраждалі (фото)

Під час потужного авіанальоту росіянами на околиці Харкова під обстрілом опинилися лікарні та житлові будинки.

У Харкові сьогодні під час обстрілу російськими окупантами снаряди потрапили до міської лікарні №3 у Новобаравському районі. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада", а також підтвердили заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, директор міського департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат.

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"У Харкові щойно поцілили в міську лікарню. Там кількість жертв з'ясовується", — зазначив Арестович.

За інформацією чиновниці, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

"Із неї евакуювали всіх, хто там жив. Там є люди без постійного місця проживання, яких ми туди поселяли, щоб доглядати. 9 людей везуть до іншої лікарні, прийматимемо", — зазначила Горбунова-Рубан.

[ + – ] У Харкові снаряди потрапили до лікарні та житлового будинку

За словами Юрія Сороколата, внаслідок обстрілу лікарі та медичний персонал закладу не постраждали. Серед пацієнтів також немає жертв.

Як пише місцеве видання "ГородХ", під час потужної авіаатаки росіянами околиці Харкова під обстрілом опинилися лікарні та будинки, які постраждали серед мирного населення.

Потужний вибух стався в районі Харкова Баварія. Внаслідок влучення снаряда в міську лікарню №3 будівля частково зруйнувалася. Також снаряд потрапив і в житлові будинки, внаслідок чого почалася пожежа.

Нагадаємо, сьогодні вранці армія РФ завдала ракетного удару по площі Свободи в центрі Харкова. Російські літаки також атакували заводи в Харкові. Близько 13:30 бомба впала на Харківський авіаційний завод.

У Харкові вже збили літак РФ, який бомбив місто. Літак упав у районі автомобільного ринку "Лоск". Ворог скидав із нього бомбу на житловий будинок на Новобаварському проспекті, внаслідок якого загинули щонайменше вісім людей.