Харків атакував новітній дрон РФ "Молнія": як він виглядає та з чого зроблений (фото, відео)

Безпілотник "Молнія-1" ЗС РФ, який вдарив по Харкову 12 листопада, може нести 5-7 кг вибухівки. Пристрій збудований з дерева та пінопласту, згори обмотаний поліетиленом від дощу, свідчать фото та відео з місця детонації.

12 листопада ЗС РФ обстріляли Харків із застосуванням особливого безпілотника "Молнія-1", який летів досить низько і з ним не впорались засоби протиповітряної оборони. Внаслідок удару об землю БПЛА здетонував. Постраждала 55-річна жінка, яку відправили до лікарні під нагляд медиків. На відео, знятому на місці подій, видно, що російський дрон виготовлений зі шматків дерева, пластику, поліетилену. Про деталі удару РФ по Харкову розповіли у Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури та на сторінці Facebook Національної поліції.

Обстріл РФ — деталі удару по Харкову 12 листопада

Харківський паблік "Думка" показав кадри з точки детонації російського дрона. Голос на відео стверджує, що удар відбувся близько 14 год. 12 листопада. Постраждали будинки у Салтівському районі. Пристрій, який застосували ЗС РФ — це дрон "Молнія", запевняє автор запису. Бачимо уламки безпілотника, розкидані навколо ділянки почорнілої землі діаметром до 1 м. На відео описують, яку конструкцію має цей безпілотник та чим він особливий:

почав випускатись, ймовірно, у 2021 році;

виготовлений "кустарно" із застосуванням дерев'яних планок, пінопласту, поліетиленових пакетів ("щоб не намокав"), є невеликий "моторчик";

корисне навантаження — 5-7 кг (згідно з заявами росіян);

потужність вибуху — вибиті вікна в кількох будинках навколо, отримали поранення двоє перехожих, пояснив автор запису.

Слідчі Харківської прокуратури описали інцидент, який стався о 15:35 у Слобідському районі Харкова. Вказано, що вибух російського БПЛА пошкодив вікна та балкони 11-поверхового будинку. Для атаки по харків'янах росіяни використали БПЛА "Молнія-1", ідеться у дописі правоохоронців. Постраждала 70-річна жінка: їй надають допомогу.

Удар РФ по Харкову 12 листопада - електроніка "Молнія-1" Фото: Харківська обласна прокуратура Удар РФ по Харкову 12 листопада - слідчий біля "Молнія-1" Фото: Харківська обласна прокуратура

Нацполіція тим часом додала, що у Салтівському районі постраждала 55-річна жінка, а ще одна харків'янка отримала "гостру реакцію на стрес". Дрон "Молнія-1" вибухнув на відкритому простору, уточнили поліцейські.

Удар РФ по Харкову 12 листопада - уламки "Молнія-1" Удар РФ по Харкову 12 листопада - пропелер дрона Молнія-1 Удар РФ по Харкову 12 листопада - шматок дрона Молнія-1 Удар РФ по Харкову 12 листопада - що залишилось від дрона Молнія-1

Раніше Фокус розповідав про дрон "Молнія-1", яким РФ вдарила по Харкову. 1 серпня 2024 року OSINT-розслідувачі "КіберБорошно" проаналізували відео відпрацювання українського FPV-дрона по російському БПЛА. Аналітики пояснили, що на відео — дрон "Молния" ЗС РФ, який можна збивати за допомогою FPV.

Зазначимо, 11 листопада видання Bild написало про план президент РФ Володимира Путіна щодо Харкова. На думку німецьких аналітиків, росіяни навмисно б'ють по магазинах та торгівельних центрах, щоб зробити життя харків'ян "нестерпним".

Нагадуємо, 8 листопада Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про удар РФ по Салтівці: ворог влучив керованою авіабомбою по житловому будинку.