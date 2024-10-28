Обстріл Харкова: росіяни вдарили по багатоповерхівці, постраждала дитина (фото)

За словами міського голови Ігоря Терехова, у Холодногірському районі зазнали поранень 7 людей, серед них — 16-річна дівчина. Крім того, відомо про 6 поранених у Салтівському та Шевченківському районах.

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Ввечері 27 жовтня росіяни атакували Шевченківський, Київський і Салтівський райони Харкова, а вночі окупанти влучили керованою авіабомбою у багатоповерхівку в Холодногірському районі. Про це вранці 28 жовтня написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

За інформацією міського голови, 28 жовтня на 6:30 ранку було відомо про сімох постраждалих від нічного авіаційного удару в Холодногірському районі, серед них — дівчина 16 років. Бомба влучила у дев'ятиповерхівку та пошкодила перекриття між восьмим і дев'ятим поверхами. Були зруйновані 3 квартири, в інших — вибило вікна.

У ДСНС повідомили, що до аварійно-рятувальних робіт і ліквідації наслідків обстрілу багатоповерховому будинку долучилися 25 рятувальників і 6 одиниць техніки, з постраждалими працювали психологи.

Росіяни влучили бомбою по дев'ятиповерхівці в Харкові Фото: ДСНС

Крім того, стало відомо про трьох поранених у Салтівському районі та ще трьох — у Шевченківському, тож кількість постраждалих від вечірнього обстрілу зросла до шести. Також окупанти зруйнували господарчу споруду, пошкодили 21 приватний будинок і 4 автівки.

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня Ігор Терехов повідомив, що росіяни завдали 4 удари КАБами по трьох районах Харкова — Шевченківському, Київському та Салтівському. На той час було відомо про одну постраждалу жінку. Одна з бомб влучила в землю.

Раніше, в ніч на 26 жовтня, Повітряні сили повідомляли про черговий удар окупантів по мирних містах. Україну атакували 91 ударний безпілотник та 7 ракет, у Сумській області та Дніпрі було зафіксовано удари по цивільній інфраструктурі, що призвели до жертв і постраждалих серед мирного населення.