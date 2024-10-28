Обстрел Харькова: россияне ударили по многоэтажке, пострадал ребенок (фото)

По словам городского головы Игоря Терехова, в Холодногорском районе получили ранения 7 человек, среди них — 16-летняя девушка. Кроме того, известно о 6 раненых в Салтовском и Шевченковском районах.

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Вечером 27 октября россияне атаковали Шевченковский, Киевский и Салтовский районы Харькова, а ночью оккупанты попали управляемой авиабомбой в многоэтажку в Холодногорском районе. Об этом утром 28 октября написал городской голова Харькова Игорь Терехов.

По информации городского головы, 28 октября на 6:30 утра было известно о семи пострадавших от ночного авиационного удара в Холодногорском районе, среди них — девушка 16 лет. Бомба попала в девятиэтажку и повредила перекрытие между восьмым и девятым этажами. Были разрушены 3 квартиры, в других — выбило окна.

В ГСЧС сообщили, что к аварийно-спасательным работам и ликвидации последствий обстрела многоэтажного дома присоединились 25 спасателей и 6 единиц техники, с пострадавшими работали психологи.

Россияне попали бомбой по девятиэтажке в Харькове Фото: ГСЧС

Кроме того, стало известно о трех раненых в Салтовском районе и еще трех — в Шевченковском, поэтому количество пострадавших от вечернего обстрела возросло до шести. Также оккупанты разрушили хозяйственную постройку, повредили 21 частный дом и 4 автомобиля.

Напомним, вечером 27 октября Игорь Терехов сообщил, что россияне нанесли 4 удара КАБами по трем районам Харькова — Шевченковскому, Киевскому и Салтовскому. На то время было известно об одной пострадавшей женщине. Одна из бомб попала в землю.

Ранее, в ночь на 26 октября, Воздушные силы сообщали об очередном ударе оккупантов по мирным городам. Украину атаковали 91 ударный беспилотник и 7 ракет, в Сумской области и Днепре были зафиксированы удары по гражданской инфраструктуре, которые привели к жертвам и пострадавшим среди мирного населения.