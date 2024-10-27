По меньшей мере 4 удара по городу: оккупанты атаковали Харьков КАБами, есть разрушения и пострадавшие

Одно из попаданий пришлось в землю. Известно о том, что в результате одного из прилетов пострадала женщина.

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Российские оккупанты вечером, 27 октября, атаковали Харьков. В городе прозвучало по меньшей мере 4 громких взрыва. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В Харькове слышны взрывы. Город под атакой вражеских КАБов — будьте осторожны. Предварительно было четыре удара по городу в трех районах — Шевченковском, Киевском и Салтовском. О пострадавших и разрушениях — информация уточняется", — проинформировал городской голова.

Впоследствии он сообщил, что в Салтовском районе в результате "прилета" поврежден частный дом, пострадала женщина. Также есть повреждения частных домов в Шевченковском районе. Информации о пострадавших с этого места прилета не поступало.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харькову, а профильные службы выехали на осмотр.

"На эту минуту вызовов о пострадавших не поступали. Зафиксировали несколько ударов КАБами по Харькову. Одно из попаданий — в землю. Без пострадавших. Повреждена хозяйственная постройка", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 27 октября, РФ атаковала Украину 80 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. По состоянию на 09:30 было подтверждено сбитие 41 вражеского дрона.