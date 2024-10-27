Щонайменше 4 удари по місту: окупанти атакували Харків КАБами, є руйнування і постраждалі

Одне з влучань прийшлося в землю. Відомо про те, що внаслідок одного з прильотів постраждала жінка.

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Російські окупанти ввечері, 27 жовтня, атакували Харків. В місті прозвучало щонайменше 4 гучних вибухи. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

У Харкові чутно вибухи. Місто під атакою ворожих КАБів — будьте обережні. Попередньо було чотири удари по місту у трьох районах — Шевченківському, Київському та Салтівському. Щодо постраждалих та руйнувань — інформація уточнюється", — проінформував міський голова.

Згодом він повідомив, що у Салтівському районі внаслідок "прильоту" пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка. Також є пошкодження приватних будинків у Шевченківському районі. Інформації про постраждалих з цього місця прильоту не надходила.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що окупанти завдали ударів по Харкову, а профільні служби виїхали на огляд.

"На цю хвилину викликів про постраждалих не надходили. Зафіксували кілька ударів КАБами по Харкову. Одне з влучань — в землю. Без постраждалих. Пошкоджено господарчу споруду", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 27 жовтня, РФ атакувала Україну 80 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Станом на 09:30 було підтверджено збиття 41 ворожого дрона.