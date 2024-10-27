80 "шахедів" атакували 10 областей України: є пошкодження енергетичної інфраструктури

У Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок та автомобілі. У Роменському районі на Сумщині ворог вдарив по критичній інфраструктурі. За даними Повітряних сил, більшість ворожих БпЛА збили на Одещині та Київщині.

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У ніч на неділю, 27 жовтня, Росія атакувала Україну 80-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Станом на 09:30 підтверджено збиття 41 ворожого дрона. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Безпілотники росіяни запускали з Орла, Курська і Приморсько-Ахтарська.

Сили ППО працювали в десяти областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збили на Одещині та Київщині.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

32 російських безпілотники локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.

Атака на Київ і Київську область

Повітряна тривога в Києві тривала майже три з половиною години. Сили та засоби ППО виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За даними оперативного зведення, минулося без потерпілих і руйнувань.

Попко зазначив, що ця нічна атака ворожих дронів знову показала, що тактика та цілі противника залишаються незмінними вже протягом кількох місяців. Ворог обирає нічний час для запуску ударних безпілотників, таких як "Shahed", "Герань", "Гербера", "Пародія" та інші, направляючи їх до міста з різних напрямків і висот, проте здебільшого поодинці, а не масовими групами.

Зазвичай для атаки на Київ використовується близько десяти дронів, а основними цілями залишаються цивільна інфраструктура, об'єкти ППО та психологічний тиск на мирне населення.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що ворожі цілі в регіоні внаслідок роботи ППО були знищені.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", — поінформував він.

В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено 1 приватний будинок та 2 автомобілі. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан.

Також загорілася лісова підстилка. Пожежу ліквідували.

Наслідки атаки ЗС РФ 27 жовтня

У Миколаївській області сили та засоби ППО знищили чотири БпЛА типу Shahed 131/136. Постраждалих немає повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

У неділю вранці російські військові атакували з безпілотника Антонівку на Херсонщині. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 67-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги.

Над територією Херсонської області було знищено 2 ударних безпілотники типу "Shahed-131/136", заявив очільник ОВА Олександр Прокудін.

У Сумській області ворог вдарив безпілотниками по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району. В ОВА повідомили, що три безпілотники вдалося збити.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що після нічної тривоги обстановка в громадах області контрольована, однак більше подробиць не надав.

У Черкаській області, за попередніми даними, оборонці неба знищили 3 "шахеди". Очільник ОВА Ігор Табурець написав, що уламки одного дрона на територію об'єкта інфраструктури в Уманському районі. Пожежу оперативно ліквідували, потерпілих немає.

На момент публікації новини Фокусом про наслідки нічної атаки безпілотників у решті областей не повідомлялося.

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня ЗС РФ для повітряного нападу застосували 91 ударний безпілотник і 7 ракет. Сили ППО перехопили 44 "шахеди".

25 жовтня безпілотник влучив в житловий будинок у Солом'янському районі Києва. Загинула дівчинка 2009 року народження.