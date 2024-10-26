91 "Шахед" і 7 ракет: ЗС РФ вдарили по Україні, є жертви і руйнування (фото)

За даними командування, ворожі повітряні об'єкти вдалося перехопити не тільки в українських регіонах, а й у Курській області. У Сумській області та Дніпрі зафіксовано удари по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого є жертви серед мирного населення.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України за допомогою різного озброєння. У Повітряних силах розповіли детальніше про бойову роботу в ніч на 26 жовтня.

За даними командування, почався обстріл ЗС РФ ще ввечері п'ятниці. Приблизно з 19:00 противник почав запускати як ракети різних типів, так і ударні дрони невстановленого типу та іранські Shahed.

Загалом у небі було виявлено 98 засобів повітряного нападу противника, серед яких:

3 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23", запущені з Криму;

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з повітряного простору Брянської області;

2 ракети невстановленого типу з Бєлгородської області;

91 ударний безпілотник із Курська та Орла.

"Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Ракетами ворог вдарив по об'єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра. На жаль, є загиблі серед цивільного населення", — йдеться в повідомленні.

Станом на 12:00 відомо про перехоплення 44 російських дронів, які вдалося знищити на території Кіровоградської, Сумської, Чернігівської, Київської, Черкаської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької та Курської областей.

Ще один із БПЛА полетів у напрямку Білорусі, а решту 44 локаційно втрачено. На момент публікації ще один безпілотник перебував на території України і бойова робота продовжилася.

Обстріл 26 жовтня: наслідки по регіонах

Кіровоградська область. Начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі написав, що ніч не обійшлася без повітряного нападу противника, однак наслідків у регіоні не зафіксовано.

Київська область. У регіоні вночі працювали сили протиповітряної оборони і влучень в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не зафіксовано, повідомили в обласній військовій адміністрації.

"На жаль, унаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона дістала поранення в ділянці живота. Крім того, внаслідок атаки отримав незначні ушкодження хлопчик 13 років. Уся необхідна допомога була надана на місці", — написав начальник ОВА Руслан Кравченко.

Окремо в обласній військовій адміністрації додали, що внаслідок падіння уламків перехоплених безпілотників було пошкоджено 15 приватних будинків, 3 магазини, один багатоквартирний будинок, а також 3 підсобні приміщення.

"Пошкоджено три автомобілі, лінію електропередач. Крім того, у 2 районах сталося загоряння трав'яного настилу. Усі пожежі ліквідовано. Більш детальна інформація пізніше", — продовжив Руслан Кравченко.

Черкаська область. Начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram-каналі написав, що вночі в регіоні лунало кілька сигналів повітряної тривоги, а останній із них тривав майже 9 годин поспіль.

У результаті захисникам вдалося знищити 11 "Шахедів" і це не призвело до руйнувань чи постраждалих.

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок атаки ЗС РФ осколки пошкодили господарську будівлю. Сили ДСНС ліквідували пожежу. Жертв або постраждалих не зафіксовано.

ЗС РФ атакували Україну дронами і ракетами Фото: ДСНС

Дніпропетровська область. Увечері п'ятниці ЗС РФ атакували обласний центр, писав начальник ОВА Сергій Лисак. За його словами, внаслідок російського терору постраждала 21 людина і 7 із них перебувають у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані.

"У місті пошкоджено понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований і ще один — аварійний. Для тимчасового ремонту власникам пошкоджених будинків видають будматеріали", — писав Сергій Лисак.

Також уранці рятувальники витягли з-під завалів ще одне тіло і кількість жертв збільшилася до чотирьох. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко ділився, що загиблими після удару окупантів по будинку в Дніпрі стали дружина та донька поліцейського. Ще одну дитину родини вдалося врятувати.

Президент України Володимир Зеленський не залишився осторонь і висловився з приводу обстрілу. За його словами, у Дніпрі було пошкоджено одну з найважливіших лікарень України — імені Мечникова.

Влада інших регіонів, де було зафіксовано бойову роботу, ніяк не прокоментувала обстріл на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що ввечері п'ятниці ЗС РФ вдарили по багатоповерхівці в Солом'янському районі Києва, внаслідок чого загинула неповнолітня дівчинка 2009 року народження. Квартири пошкоджено з 17 по 21 поверхи, а з будинку вивели понад 100 осіб.