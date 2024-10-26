Удар РФ по багатоповерхівці в Києві: загинула дівчинка, — Кличко

За словами Віталія Кличка, внаслідок атаки пошкоджено кілька квартир. У постраждалих — гостра реакція на стрес.

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Російські окупаційні війська вдарили по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва, внаслідок чого загинула неповнолітня дівчинка. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У будинку в Соломʼянському районі пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Пожежу ліквідували. Загинула дівчинка 2009 року народження", — написав Кличко.

Він уточнив, що внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей. Чотирьом з них надали медичну допомогу на місці, одну людину — госпіталізували.

"На місці для мешканців будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги", — зазначив Кличко.

Також зазначається, що з квартири на 20 поверсі врятовано 2 людей та передано до карети швидкої. На свіже повітря виведено понад 100 осіб, четверо постраждалих самостійно звернулись до лікарів.

У Національній поліції підтвердили, що у постраждалих гостра реакція на стрес.

За даними Київської обласної прокуратури, загинула 14-річна дівчина, яка перебувала в одній з квартир, де сталася пожежа.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначимо, що увечері п'ятниці, 25 жовтня, ЗС РФ атакували Київ за допомогою дрона-камікадзе іранського походження Shahed. Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок.

Нагадаємо, в ніч на 25 жовтня ЗС РФ 15-й раз за жовтень атакували Київ за допомогою різного озброєння. Повітряну тривогу в столиці за ніч оголошували двічі.