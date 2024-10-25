Атака на Київ: із будинку, що палає, вивели понад 100 осіб, мешканців евакуюють (фото, відео)

За словами Віталія Кличка, постраждали двоє людей і їм одразу почали надавати медичну допомогу. Боротьба з вогнем на п'яти поверхах триває.

Related video

Увечері п'ятниці, 25 жовтня, ЗС РФ атакували Київ за допомогою дрона-камікадзе іранського походження Shahed. Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Державна служба з надзвичайних ситуацій поділилася першими кадрами з місця інциденту.

За даними відомства, внаслідок російського обстрілу частково пошкоджено квартири у 25-поверховому житловому будинку. Зокрема, постраждали приміщення одразу на трьох поверхах і вогонь почав поширюватися.

"Унаслідок ворожого обстрілу частково пошкоджено квартири на 17, 18 і 19 поверхах 25-поверхового житлового будинку з подальшою пожежею на 16 і 17 поверхах. Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 43 рятувальники та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки", — йдеться в повідомленні.

У КМВА пізніше уточнили, що квартири в будинку пошкоджено із 17 по 21 поверх.

На опублікованих кадрах також можна побачити наслідки удару. На верхніх поверхах видно пожежу, з якою почали боротися рятувальники.

Евакуація жителів після атаки: деталі

Боротьба з пожежею в Солом'янському районі Києва після атаки ЗС РФ триває і начальник міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що мешканців будинку почали евакуювати.

На кадрах від Новини.Live також можна побачити, що дедалі більше людей почали скупчуватися навколо постраждалого будинку, спостерігаючи за роботою медиків, рятувальників і поліції.

Мер столиці Віталій Кличко поділився, що з будівлі вивели понад 100 осіб. Загалом попередньо постраждали двоє людей, яким медики почали надавати допомогу. На місці продовжують чергувати екстрені служби.

Нагадаємо, в ніч на 25 жовтня ЗС РФ 15-й раз за жовтень атакували Київ за допомогою різного озброєння. Повітряну тривогу в столиці за ніч оголошували двічі. За даними КМВА, безпілотники заходили двома великими хвилями. Інформація про постраждалих не надходила.