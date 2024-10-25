ЗС РФ вдарили по житловій багатоповерхівці в Києві: перші подробиці

За словами Віталія Кличка, екстрені служби оперативно прибули на місце влучання ударного дрона і почали боротися з наслідками. Пошкоджено квартири на трьох верхніх поверхах, а мешканців почали евакуювати.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України і ввечері п'ятниці, 25 жовтня, під приціл противника потрапив Київ. Ворожий ударний дрон влучив у житловий будинок. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Сигнал тривоги в Києві пролунав о 20:55 і громадян закликали пройти в укриття. У Повітряних силах за кілька хвилин повідомили, що БпЛА іранського походження Shahed було зафіксовано в Київській області, він йшов курсом на Київ.

Далі в столиці пролунали вибухи, які підтвердив Віталій Кличко. Пролунали вони в Солом'янському районі й попередньо ворожий дрон влучив у житловий будинок. На місце направили екстрені служби.

"У будинку в Солом'янському районі, куди влучив ворожий БпЛА, — пожежа. Пошкоджено квартири на 17, 18, 19 поверхах. Усі екстрені служби на місці", — додав міський голова.

Начальник Київської обласної адміністрації Сергій Попко додав, що мешканців постраждалого будинку почали евакуювати в безпечні місця. Також зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості в Шевченківському районі, але обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 25 жовтня повідомлялося, що Росія обстріляла Україну "Шахедами". За даними командування, ворог запустив по населених пунктах країни 63 дрони-комікадзе, 36 з яких вдалося знищити. Під удар потрапили 10 областей України.

Також у ніч на п'ятницю було зафіксовано 15-ту атаку на столицю за жовтень і в одному з районів зафіксували пожежу. Повітряну тривогу в столиці за ніч оголошували двічі. За даними КМВА, безпілотники заходили двома великими хвилями. Інформація про постраждалих не надходила.