ЗС РФ вдарили по пошті на Донбасі: загинув співробітник відділення (фото, відео)

Відомо, що окупанти вдарили по будівлі в Краматорському районі. Унаслідок атаки загинули працівник пошти та 21-річний хлопець, а ще один чоловік дістав мінно-вибухову травму.

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Російські окупанти не припиняють обстрілювати мирні міста України і під приціл противника цього разу потрапила Донецька область. Деталями про наслідки поділився начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, ЗС РФ завдали цілеспрямованого удару по ще одному українському цивільному об'єкту — відділенню "Нової пошти" в Краматорському районі. Також було пошкоджено адміністративні будівлі.

"Ще 2 людини загинули та 1 поранено сьогодні на Донеччині — цього разу в Олексієво-Дружківці. На місці удару триває пошуково-рятувальна операція, службовці ДСНС гасять пожежу. Знову закликаю всіх цивільних: евакуюйтеся в безпечніші регіони України! Евакуація рятує життя!" — написав Вадим Філашкін.

ЗС РФ атакували Донецьку область Фото: Обласна прокуратура Донецької області У Донецькій області ЗС РФ вдарили по відділенню "Нової пошти" Фото: Обласна прокуратура Донецької області

У Донецькій обласній прокуратурі додали, що загиблими є 19-річний співробітник пошти та 21-річний чоловік. Поранення зазнав 37-річний житель Донецької області, якого доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Його госпіталізували.

"Тип використаної ЗС РФ зброї та остаточна кількість постраждалих встановлюються. Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", — заявили в прокуратурі.

Перед цим російські окупанти також атакували Покровський район регіону, внаслідок чого загинули ще троє українців, писав начальник обласної військової адміністрації. У селі Зелене жертвами ворожого терору стали чоловіки 58 і 65 років та пошкоджено 3 будинки. А от населеному пункті Даченське загинула 63-річна жінка та пошкоджено будинок.

В ОВА зазначили, що Покровськ і найближчі до нього населені пункти є постійною мішенню для ЗС РФ, тому громадянам рекомендують евакуюватися.

Нагадаємо, 24 жовтня повідомлялося, що російські окупанти атакували Україну "Шахедами", крилатими і протикорабельними ракетами. Бойова робота тривала в 11 регіонах України. Подекуди повітряна тривога тривала 6 годин поспіль. Засоби повітряного нападу запускалися з повітряного простору Брянської області, а також із районів Орла, Курська та Криму.