ВС РФ ударили по почте на Донбассе: погиб сотрудник отделения (фото, видео)

Известно, что оккупанты ударили по зданию в Краматорском районе. В результате атаки погиб работник почты и 21-летний парень, а еще один мужчина получил минно-взрывную травму.

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Российские оккупанты не прекращают обстреливать мирные города Украины и под прицел противника в этот раз попала Донецкая область. Деталями о последствиях поделился начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, ВС РФ нанесли целенаправленный удар по еще одному украинскому гражданскому объекту — отделению "Новой почты" в Краматорском районе. Также были повреждены административные здания.

"Еще 2 человека погибли и 1 ранен сегодня в Донецкой области — на этот раз в Алексеево-Дружковке. На месте удара продолжается поисково-спасательная операция, служащие ГСЧС тушат пожар. Снова призываю всех гражданских: эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины! Эвакуация спасает жизни!" — написал Вадим Филашкин.

ВС РФ атаковали Донецкую область Фото: Областная прокуратура Донецкой области В Донецкой области ВС РФ ударили по отделению "Новой почты" Фото: Областная прокуратура Донецкой области

В Донецкой областной прокуратуре добавили, что погибшими являются 19-летний сотрудник почты и 21-летний парень. Ранения получил 37-летний житель Донецкой области, которого доставили в больницу с минно-взрывной травмой. Его госпитализировали.

"Тип использованного ВС РФ оружия и окончательное количество пострадавших устанавливаются. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — заявили в прокуратуре.

Перед этим российские оккупанты также атаковали Покровский район региона, в результате чего погибли еще трое украинцев, писал начальник областной военной администрации. В селе Зеленое жертвами вражеского террора стали мужчины 58 и 65 лет и повреждены 3 дома. А вот населенном пункте Даченское погибла 63-летняя женщина и поврежден дом.

В ОВА отметили, что Покровск и ближайшие к нему населенные пункты являются постоянной мишенью для ВС РФ, поэтому гражданам рекомендуют скоропостижно эвакуироваться.

Напомним, 24 октября сообщалось, что российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами", крылатыми и противокорабельными ракетами. Боевая работа велась в 11 регионах Украины. Кое-где воздушная тревога продолжалась 6 часов подряд. Средства воздушного нападения запускались из воздушного пространства Брянской области, а также из районов Орла, Курска и Крыма.