Повреждены отель и многоэтажки: РФ атаковала "Шахедами" Староконстантинов

Глава ОГА Сергей Тюрин отметил, что во время воздушной тревоги в области уничтожили 8 иранских дронов-камикадзе. Вместе с тем, по словам чиновника, в регионе есть разрушения.

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Утром, 24 октября, ВС РФ атаковали Украину ударными дронами-камикадзе, крылатыми и противокорабельными ракетами. В Хмельницкой области есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"Утром во время сигнала "Воздушная тревога", сбито 8 вражеских БПЛА типа "Shahed". В результате атаки, поврежден жилой многоквартирный дом. Пожар ликвидирован силами ГСЧС. Продолжается работа по разборке конструкций", — проинформировал он.

По информации ОВА, также повреждена крыша гостиницы и нежилое помещение. Кроме того, взрывной волной повреждены окна в одной из библиотек области.

В местных телеграм-каналах Староконстантинова Хмельницкой области сообщают о разрушениях в городе.

"В громаде подверглось разрушениям здание гостиницы. Там полностью снесло крышу. Кроме того, в многоэтажках и частных домах выбиты окна и стекла. Сейчас на местах работают все соответствующие службы", — цитирует "Суспільне" городского голову Николая Мельничука.

Три человека госпитализировали в Староконстантиновскую многопрофильную больницу после "шахедной" атаки. Сейчас они находятся в кардиологическом и терапевтическом отделениях.

Напомним, что вечером 23 октября и в ночь на 24 октября 2024 года РФ в очередной раз осуществила воздушную атаку на территорию Украины. Противовоздушная работа велась в 11 регионах Украины. Сбито 40 вражеских беспилотников.