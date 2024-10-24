Пошкоджені готель та багатоповерхівки: РФ атакувала "Шахедами" Старокостянтинів

Очільник ОВА Сергій Тюрін наголосив, що під час повітряної тривоги в області знищили 8 іранських дронів-камікадзе. Водночас, за словами посадовця, в регіоні є руйнування.

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Вранці, 24 жовтня, ЗС РФ атакували Україну ударними дронами-камікадзе, крилатими та протикорабельними ракетами. В Хмельницькій області є пошкодження та постраждалі. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Вранці під час сигналу "Повітряна тривога", збито 8 ворожих БПЛА типу "Shahed". Внаслідок атаки, пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Триває робота з розбирання конструкцій", — проінформував він.

За інформацією ОВА, також пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній із бібліотек області.

В місцевих телеграм-каналах Старокостянтинова Хмельницької області повідомляють про руйнування в місті.

"В громаді зазнала руйнувань будівля готелю. Там повністю знесло дах. Окрім того, у багатоповерхівках та приватних будинках вибиті вікна та шибки. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби", — цитує "Суспільне" міського голову Миколу Мельничука.

Три людини госпіталізували до Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні після "шахедної" атаки. Зараз вони перебувають у кардіологічному і терапевтичному відділеннях.

Нагадаємо, що увечері 23 жовтня та в ніч проти 24 жовтня 2024 року РФ вчергове здійснила повітряну атаку на територію України. Протиповітряна робота велася у 11 регіонах України. Збито 40 ворожих безпілотників.