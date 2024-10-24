Атакували "Шахедами", крилатими та протикорабельними ракетами: деталі нічної атаки РФ (фото)

Бойова робота велася у 11 регіонах України. Подекуди повітряна тривога тривала 6 годин поспіль. Засоби повітряного нападу запускалися із повітряного простору Брянської області, а також з районів Орла, Курська та Криму.

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Увечері 23 жовтня та в ніч проти 24 жовтня 2024 року РФ вчергове здійснила повітряну атаку на територію України. Застосовувалися ударні безпілотники "Шахеди", дрони невстановленого типу та керовані і протикорабельні ракети. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях. Крім того, 7 російських БпЛА локаційно втрачено, 1 – в повітряному просторі України, ще 2 – повернули у напрямку Росії та Білорусі. Ворожі ракети не досягли своїх цілей", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що РФ атакувала Україну 2 крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря, 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 та 50-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Засоби повітряного нападу запускалися із повітряного простору Брянської області та із районів Орла, Курська та Криму.

Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Атака на Київ

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що цієї ночі Київ зазнав вже 14 атаки з початку місяця. Ворог застосував БпЛА, які запускалися з Курської області. На столицю безпілотники заходили переважно з північного і північно-східного напрямку.

"Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 6 годин. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено біля десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені", — повідомили в КМВА.

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

В КМВА зазначили, що вранці робота над ліквідацією ворожих безпілотників триває.

Атака на Сумщину

В Сумській ОВА повідомили, що вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Шалигинська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (САУ) (8 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл САУ (4 вибухи) та пуски КАБ (7 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (2 вибухи).

Атака на Черкащину

Вночі РФ атакувала Черкащину ударними дронами-камікадзе. Сили оборони відбивали повітряний напад.

"У підсумку мінуснули 5 ударних БпЛА. Звернень про травмованих чи руйнації інфраструктури не надходило", — проінформував голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Атака на Миколаївщину

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у ніч проти 24 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".

О 00:31 ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Впродовж дня 23 жовтня ворог атакував Куцурубську громаду дроном типу FPV. Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.

В Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській області ніч минула без ворожих ударів.

Нагадаємо, що у Курську область російське командування відправило ракетний полк. До структури ракетних військ ЗС РФ належить запуск і обслуговування ракет, а й протидиверсійні частини. Їхня кількість невідома.