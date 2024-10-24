14-а атака у жовтні: ЗС РФ завдали удару по Києву, деталі

Іранські дрони-камікадзе "Шахед" росіяни запускали з території Курської області. Повітряна тривога у столиці сумарно тривала майже шість годин.

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В КМВА повідомили, що повітряна тривога, яка почалась 23 жовтня, тривала шість годин, поки Росія запускала безпілотники по столиці України. Про це написав Сергій Попко, начальник Київської міської воєнної адміністрації.

За його словами, це була вже чотирнадцята повітряна атака російських збройних сил на Київ з початку жовтня.

"Вже звично для ураження мирного цивільного міста ворог застосував БпЛА", — зауважив Попко. За його словами, дрони запускали із Курської області, а на столицю безпілотники заходили переважно з північного і північно-східного напрямку.

"Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 6 годин. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено біля десятка російських дронів", — Сергій Попко написав, що усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені. Але точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили.

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Зараз в Київській області ведеться бойова робота проти решти БпЛА ворога. Тому не виключено, що у Києві знов оголосять повітряну тривогу.

Нагадаємо, нещодавно Фокус писав про те, що у Курську область російське командування відправило ракетний полк. Експерти зауважили, що до структури ракетних військ ЗС РФ належить не тільки персонал, який відповідає за запуск і обслуговування ракет, а й протидиверсійні частини. Їхня кількість невідома.