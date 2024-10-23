РФ відправила в Курську область ракетний полк: аналітики пояснили резонансний крок

За словами експертів, до структури ракетних військ належить не тільки персонал, який відповідає за запуск і обслуговування ракет, а й протидиверсійні частини. Їхня кількість невідома.

Related video

Медіа почали повідомляти про те, що Росія відправила в Курську область стрілецький полк зі складу своїх ракетних військ. Це рішення здається резонансним, про що написали аналітики Defense Express.

Зазначається, що можна подумати, начебто йдеться про залучення як звичайних "штурмовиків" персоналу, який відповідає за роботу одного з компонентів стратегічної ядерної тріади Росії. Через це може виникнути враження, що РФ зіткнулася з критичною нестачею живої сили, а тому Москва змушена "вигрібати" людей навіть зі стратегічних родів військ.

Важливо

Солдати КНДР під Курськом: які завдання поставлять перед північнокорейськими бійцями, — експерти

Однак, як зазначили аналітики, у цьому питанні треба розібратися зі структурою ситуації. Так, згідно з даними The Military Balance 2024, ракетні війська стратегічного призначення РФ на початок цього року налічували 50 тисяч військовослужбовців у складі трьох ракетних армій. Вони розподіляються на 12 ракетних дивізій, або 38 ракетних полків.

У матеріалі йдеться про те, що до структури кожного з ракетних полків можуть належати до 9 мобільних ПУ з міжконтинентальними балістичними ракетами (МБР) "Тополь-М" або "Ярс", або від 6 до 10 шахтних пускових установок і один командний пункт.

Однак, як зазначили експерти, до структури ракетних військ належить не тільки персонал, який відповідає за запуск і обслуговування ракет, а й протидиверсійні частини. Їхня кількість невідома.

Аналітики заявили, що росіяни неодноразово говорили про те, що такі частини є. Заявлялося також, що вони використовують спеціалізовані бронемашини БПДМ "Тайфун-М" на базі БТР-82А.

Видання пише, що перші повідомлення про практику залучення особового складу підрозділів ракетних військ до бойових дій проти України з'явилися ще восени 2022 року. З чого випливає, що факт відправки в Курську область стрілецького полку російських ракетників можна вважати проявом лише ситуативних проблем агресора з набором особового складу.

Раніше повідомлялося, що елітні українські підрозділи помстилися ЗС РФ за розстріл побратимів. Російські окупанти прорвалися в тил і розстріляли дев'ятьох бійців ЗСУ. Помста на передовій не забарилася і незабаром ворог втратив ліквідованими вчетверо більше морпіхів.