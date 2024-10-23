РФ отправила в Курскую область ракетный полк: аналитики объяснили резонансный шаг

По словам экспертов, в структуру ракетных войск входит не только персонал, который отвечает за запуск и обслуживание ракет, но и противодиверсионные части. Их количество неизвестно.

Related video

Медиа начали сообщать о том, что Россия отправила в Курскую область стрелковый полк из состава своих ракетных войск. Это решение выглядит резонансным, о чем написали аналитики Defense Express.

Отмечается, что можно подумать, будто бы речь идет о привлечении в качестве обычных "штурмовиков" персонала, который отвечает за работу одного из компонентов стратегической ядерной триады России. Из-за этого может возникнуть впечатление, что РФ столкнулась с критическим недостатком живой силы, а потому Москвы вынуждена "выгребать" людей даже со стратегических родов войск.

Важно

Солдаты КНДР под Курском: какие задачи поставят перед северокорейскими бойцами, — эксперты

Однако, как отметили аналитики, в этом вопросе надо разобраться со структурой ситуации. Так, согласно данным The Military Balance 2024, ракетные войска стратегического назначения РФ на начало этого года насчитывали 50 тысяч военнослужащих в составе трех ракетных армий. Они распределяются на 12 ракетных дивизий, или 38 ракетных полков.

В материале говорится, что в структуру каждого из ракетных полков могут входить до 9 мобильных ПУ с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) "Тополь-М" или "Ярс", или от 6 до 10 шахтных пусковых установок и один командный пункт.

Однако, как отметили эксперты, в структуру ракетных войск входит не только персонал, который отвечает за запуск и обслуживание ракет, но и противодиверсионные части. Их количество неизвестно.

Аналитики заявили, что россияне неоднократно говорили о том, что такие части существуют. Заявлялось также, что они используют специализированные бронемашины БПДМ "Тайфун-М" на базе БТР-82А.

Издание пишет, что первые сообщения о практике привлечения личного состава подразделений ракетных войск к боевым действиям против Украины появились еще осенью 2022 года. Из чего следует, что факт отправки в Курскую область стрелкового полка российских ракетчиков можно считать проявлением лишь ситуативных проблем агрессора с набором личного состава.

Ранее сообщалось, что элитные украинские подразделения отомстили ВС РФ за расстрел побратимов. Российские оккупанты прорвались в тыл и расстреляли девять бойцов ВСУ. Месть на передовой не заставила себя ждать и вскоре враг потерял ликвидированными в четыре раза больше морпехов.