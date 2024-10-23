Солдаты КНДР под Курском: какие задачи поставят перед северокорейскими бойцами, — эксперты

В ответ на отправку КНДР своих военных в Россию, Сеул может предоставить Киеву танки и системы ПРО, а также отправить своих бойцов для наблюдения за действиями северокорейского спецназа.

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Руководитель украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил о прибытии 23 октября первых северокорейских военных в Курскую область. В ответ Южная Корея рассматривает возможность отправки группы специалистов на Украину для наблюдения за северокорейскими войсками, передает информационное агентство Yonhap.

В связи с этим обозреватели The War Zone выясняли, какие задачи будут выполнять южнокорейские военные, и в каких операциях они могут быть задействованы.

Роль спецподразделений КНДР

По данным, Северная Корея направляет до 12 000 солдат, включая элитные подразделения специального назначения, для поддержки российских сил в регионе. Конкретные задачи, которые будут выполнять северокорейские войска, пока до конца не ясны, однако вероятно, что они будут привлечены к защите ключевых объектов и укреплению обороны на Курском направлении.

Спецподразделения КНДР известны своей жесткой подготовкой, которая включает как контрпартизанские действия, так и проведение диверсионных операций. Эти навыки могут быть использованы в условиях активной фазы боевых действий, особенно с учетом постоянных атак со стороны ВСУ.

Обучение летчиков

По информации южнокорейских СМИ, Северная Корея направила своих пилотов во Владивосток и другие города на Дальнем Востоке РФ в преддверии возможного развертывания их войск.

И хотя точные цели этого присутствия остаются неясными, одно из предположений заключается в том, что северокорейские летчики проходят обучение на российских штурмовых самолетах Су-25.

Контрмеры

В свою очередь если военнослужащие Южной Кореи будут направлены в Украину, они смогут наблюдать за действиями спецназа КНДР и анализировать их боевые возможности.

Кроме того, в случае развертывания, как ожидается, группа будет состоять из военнослужащих из разведывательных подразделений, которые могли бы анализировать северокорейскую тактику боя или принимать участие в допросах пленных из числа солдат КНДР.

Что касается летчиков из КНДР, которые будут проходить подготовку на штурмовиках Су-25, то издание отмечает, что в ответ Сеул может направить военных специалистов, а также предоставить зенитно-ракетные комплексы средней дальности "Чхонгун-II" (M-SAM), артиллерийские системы и танки K2.

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Напомним, сестра главы КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон назвала Украину и Южную Корею "невоспитанными собаками, взращенными США".