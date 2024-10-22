Спецназ из КНДР и разведчики из Сеула: две Кореи столкнутся на поле боя в Украине, к чему это приведет

Южная Корея обещает отправить ВСУ передовое вооружение, если КНДР поможет оккупантам. Учитывая огромный арсенал боеприпасов и современного оружия в Сеуле, Киеву выгодно такое сотрудничество. Фокус разобрался, как армии двух азиатских стран изменят ход войны.

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Намерение солдат регулярной армии Северной Кореи участвовать в российско-украинской войне уже ни для кого не секрет. На прошлой неделе появилось больше доказательств пребывания военных из КНДР в России. Южнокорейская разведывательная служба отслеживает перемещение северокорейского контингента: до 1 500 бойцов спецназа прибыли на полигон во Владивосток, всего Пхеньян собирается направить в помощь ВС РФ до 12 000 военных.

В сети обнаружили видео военных учений на Дальнем Востоке. OSINT-аналитики геолоцировали кадры и сделали вывод, что это воинская часть № 44980 127-й мотострелковой дивизии в Приморском крае, возле границы с КНДР. Украинское военное командование полагает, что корейцев попробуют использовать в боевых действиях в Курской области.

КНДР отправляет солдат в Украину воевать на стороне армии РФ

Представители КНДР впервые отреагировали на сведения о перемещении военных 22 октября, спустя более двух недель после появления о начале отправки. Пхеньян считает беспочвенными слухами обвинения Сеула в отправке регулярных войск в Украину для поддержки российских группировок.

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между двумя суверенными государствами", — заявил представитель Северной Кореи на заседания комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности.

Судя по открытым данным, КНДР пока занимается перемещением пехотной компоненты без военной техники. В настоящее время неизвестно, перекинут ли северокорейским военным их технику, или заставят пользоваться российской.

Южная Корея достанет боеприпасы и РСЗО

Южная Корея обещает поэтапный ответ на углубление военного сотрудничества Северной Кореи и России. Сеул может отправить в Украину офицеров разведки и экспертов по тактике армии КНДР. Южнокорейский персонал может допрашивать или переводить речь северокорейских солдат, оказавшихся в плену у ВСУ и поделится с Киевом данными о военной тактике и операциях КНДР, пишет агентство Yonhup.

Южная Корея — один из крупнейших в мире поставщиков вооружений, но оружие в Украину она напрямую не отправляет. В прошлом году США передали Украине 300 тысяч 155-мм южнокорейских снарядов из собственных запасов.

Возможные сценарии включают отправку в Украину оборонительного и наступательного вооружения. Армия Южной Кореи использует целый ряд оборонительных систем, включая зенитно-ракетный комплекс средней дальности KM-SAM для усиления системы ПВО.

Среди наступательных вооружений — артиллерийские снаряды калибра 155 мм, самоходные гаубицы K9, боевые танки K2 и реактивные системы залпового огня Chunmoo, сообщил высокопоставленный чиновник из администрации президента Южной Кореи.

Реактивные системы залпового огня Chunmoo заменили устаревшие K136 Kooryong Фото: Mariusz Błaszczak/Twitter

Северная Корея 17 октября признала Южную Корею "враждебным государством", а в январе 2024 года Ким Чен Ын исключил положение о стремлении к мирному воссоединению двух стран.

В Украине столкнулись два мира: автократии и демократии, поэтому противостояние двух Корей вполне закономерно, говорит Фокусу эксперт-международник Максим Яли.

"Один корейский народ, две разные системы. Мир настолько глобализирован, что военные конфликты в одной его части отражаются в другой. Сеул понимает, что война в Украине может перерасти в глобальную между демократией и автократией. Если Россия и КНДР победят, то Южная Корея превратится в следующую цель", — рассуждает он.

Северная Корея по сути давно стала прокси Китая, так как Пекин контролирует более 90% ее экономики. Военные и ядерные технологии КНДР передал Китай, добавил он.

Уровень сотрудничества России и Северной Кореи высок благодаря схожести режимов. Западные демократии проводят ряд согласований с партнерами, между правящими элитами и оппозицией, в то время как автократы раздают партийные распоряжения и действуют мгновенно.

"Бить или не бить по России ракетами, тут позиции Запада разнятся. Франция и Великобритания — за, Германия и США колеблются и взвешивают риски. Военные задачи демократических режимов зависят от электоральных циклов: цель любого политика и партии — победить на следующих выборах, а Путин или Ким Чен Ын — бессменные лидеры, им это не важно", — объясняет эксперт.

Россия неслучайно активизировала тему переброске военных КНДР в Украину перед саммитом БРИКС в Казани, который открывается 22 октября, а также на фоне учений Народно-освободительной армии Китая в территориальных водах Тайваня, подчеркивает военный эксперт Дмитрий Снегирев в диалоге с Фокусом.

Таким образом Россия дает понять, что в случае одобрения странами НАТО "плана победы" украинского президента Владимира Зеленского и увеличения военной помощи она ответит привлечением в войну армии другой страны.

Москва также создает зоны напряжения в нескольких точках мира для отвлечения внимания США от войны в Украине, считает аналитик.

Участие солдат КНДР в боевых действиях

Россия может использовать армейский корпус Северной Кореи для прикрытия границ в Брянской, Курской и Белгородской областях. Корпус превышает по количеству группу войск "Брянск", отмечает обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Возможна также замена российских подразделений в тылу временно оккупированных территорий Украины. Корейцы будут выполнять надзирательно-репрессивные функции, а российские оккупанты отправятся усиливать наступательный потенциал.

Третий вариант заключается в участии северокорейцев в штурмовых действиях: если 12 000 солдат перекинут на отдельное направление, наступательные способности ВС РФ серьезно усилятся, оценивает ситуацию Коваленко.

Первый трансфер солдат из КНДР может быть далеко не последним, ежемесячные отправки живой силы создадут высокий уровень риска там, где они будут действовать.

Дмитрий Снегирев добавляет, что армия РФ ежемесячно пополняется на 35 000 человек, оккупанты в состоянии вести войну и без Северной Кореи. Актуальным остается и вопрос языкового барьера, из-за чего бойцов из КНДР будет трудно использовать на поле боя с другим оккупационным контингентом. Искусственный интеллект и переводчики не всегда выручат.

Получение боевого опыта в Украине, по мнению Снегирев, не столько приоритетно для Пхеньяна. Северокорейский спецназ постоянно воюет: в 70-е-80-е годы он неофициально участвовал в гражданской войне в Анголе. В самом начале арабо-израильском конфликте КНДР поддерживала арабcкую сторону. При проведении ЦАХАЛ операции "Нерушимая скала" в Газе в 2014 году Пхеньян вел переговоря с террористами ХАМАС насчет поставок автоматов, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

Сирийская оппозиция в марте 2016 года заявляла об участии двух батальонов армии Северной Кореи в боях на стороне диктатора Башара Асада. Северокорейские батальоны "Chalma 1" и "Chalma 7" проходили хорошее обучение, а численность каждого из них составляла более 300 человек.

"Война в Сирии характеризовалась применением химического оружия, новых вооружений и дронов. Инженеры из КНДР строили известные тоннели для террористов ХАМАС, они постоянно воюют", — заключил военный эксперт.

Напомним, западные эксперты пытаются разгадать секреты Сил специальных операций Северной Кореи. В январе 1968 года 31 спецназовец напал на резиденцию президента Южной Кореи, во время столкновения с полицией погибло шестеро солдат.

Фокус подробно анализировал варианты реакции Запада на участие военных из КНДР в российско-украинской войне. Эксперты называли верной идею привлечения войск НАТО для помощи ВСУ.