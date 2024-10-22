На 5 из 10: как на Западе оценивают таинственный спецназ КНДР (фото, видео)

Последний раз северокорейский спецназ проводил операции около 50 лет назад. И про него известно лишь то, что бойцы периодически проводят шоу для Ким Чен Ына.

Related video

Около 12 000 северокорейских солдат готовятся присоединиться к российской армии на поле боя. Об этом сообщила разведка Южной Кореи, напомнил президент Украины Владимир Зеленский и подтвердили ролики, снятые на Дальнем Востоке РФ. В КНДР отрицают, что отправили солдат в Россию. А военные эксперты по всему миру тем временем пытаются выяснить, чего ожидать от таинственного северокорейского спецназа. Об этом пишет Adevarul.

Зимняя тренировка спецназа КНДР

Сообщается, что около 1500 солдат северокорейского спецназа были переброшены в российский портовый город Владивосток, дальнейшее их развертывание ожидается в ближайшем будущем.

Солдаты КНДР в России

Силы специальных операций Северной Кореи (FOS) являются одними из самых секретных подразделений такого рода в мире и загадкой для западных держав. Считается, что они лояльны и хорошо обучены, но им не хватает современной военной техники. К тому же, последний раз в реальном бою бойцы спецподразделения участвовали лет 30 назад, а операции проводили еще в 1960-х.

Несмотря на яростную лояльность Пхеньяну, неясно, какую роль будет играть таинственный спецназ КНДР, например, на восточном фронте Украины и который, конечно, не является ареной для тайных миссий.

Что известно про спецназ КНДР

Силы специальных операций Северной Кореи появились приблизительно в 1968 году. Известны они только по нескольким операциям. В отличие от британской элитной SAS или израильской секретной службы Моссад, о северокорейских разведывательных операциях неизвестно ничего. Однако некоторые спецназовцы приняли участие в редком публичном мероприятии в 2017 году, во время которого маршировали строем вместе с солдатами регулярной армии. На кадрах, транслировавшихся по государственному телевидению Северной Кореи, военнослужащие были одеты в новенькую военную форму. Государственные СМИ также сообщили, что у них есть новые винтовки, оснащенные подствольным гранатометом, и шлемы с очками ночного видения.

Спецназ КНДР на параде Фото: KCNA

Также появляются видео того, как Ким Чен Ын наблюдает за экстремальными тренировками спецназа, когда бойцы пробивают головой бетонные блоки, лежат на битом стекле и гнут металлические пруты своим телом.

Фото: KCNA

Ким Чен Ын на учебной базе спецназа Фото: KCNA

11-й корпус спецназа КНДР, который отправляет войска в Россию, является элитным подразделением Сил специальных операций, также известным как "Штурмовой корпус".

Подчиненные Штурмовому корпусу подразделения включают 10 бригад, в том числе легкую пехотную бригаду "Молния", десантно-наземную бригаду "Гром" и снайперскую бригаду "Громовержец". Общая численность сил оценивается от 40 000 до 80 000 человек. Всего в войсках спецназа около 200 тысяч человек.

Предполагаемая численность этих сил специального назначения, необычна по сравнению с другими международными подразделениями специального назначения. Например, считается, что британская SAS одновременно имеет только 500 действующих солдат, в то время как американские силы "Дельта" (подразделение, которому поручено проводить контртеррористические операции, спасать заложников и выполнять специальные разведывательные миссии — ред.) будут насчитывать около 2000 членов.

Спецназ КНДР на параде Фото: KCNA

В докладе Максвелла Гольдштейна, аналитика лондонской консалтинговой компании Gray Dynamics, бойцы Северокорейского спецназа описываются, как стремящиеся стать "продвинуто обученными войсками, оснащенными лучшим доступным оборудованием для выполнения миссий".

В отчете Разведывательного управления Министерства обороны США за 2021 год силы FOS Северной Кореи описываются как высококвалифицированные, высокомотивированные и оснащенные лучшим оборудованием, доступным такому изолированному государству, как Северная Корея. Но скорей всего у них нет современных средств связи, а форма поразительно напоминает военную форму спецназа Южной Кореи, известного, как "Черные береты".

Ахмед Хассан, генеральный директор Gray Dynamics, подчеркнул, что эти силы были обозначены как "специальные" по стандартам северокорейских вооруженных сил, а не по критериям НАТО или российского спецназа.

Спецназ КНДР на параде Фото: KCNA

"Если бы был рейтинг от одного до десяти, где один — простой солдат, а 10 — это, например, Delta Force или SAS, то северокорейские силы были бы на уровне 5", — объяснил Хасан.

По его словам, у Северной Кореи нет аналогичных критериев того, что представляют собой специальные операции, таких как стандарты НАТО.

"На северокорейском языке это скорее означает просто нечто большее, чем обычный солдат", — отметил Хасан.

Известные операции спецназа КНДР

Так, 21 января 1968 года группа из 31 спецназовца КНДР отряда № 124, одетых в форму ВС Южной Кореи, совершила нападение на резиденцию президента Южной Кореи Чонвадэ (Голубой дом). В ходе завязавшегося боя с полицией погибло шестеро спецназовцев, остальных ловили до 3 февраля. В ходе операции было убито еще 22 спецназовца из КНДР, один – взят в плен, двоим удалось прорваться обратно на территорию КНДР.

В том же году 120 бойцов спецназа КНДР высадились на побережье Южной Кореи в районе Ульчин-Самчхок. Целью операции было создание партизанских отрядов на территории Южной Кореи. Операция по их ликвидации продолжалась два месяца. 113 спецназовцев было убито и 7 были взяты в плен.

Периодически на границе КНДР и Южной Кореи проходили короткие стычки, но без особых последствий.

Последний раз в Южной Корее сталкивались со спецназом из Северной Кореи в 1996 году, когда подводная лодка КНДР села на мель в Японском море. Экипаж и спецназ пытались уйти по суше, завязался бой с пограничниками, после чего 13 спецназовцев погибли, 11 покончили с собой и один прорвался в КНДР через Демилитаризованную зону.

Реакция Пекина на отправку северокорейских солдат

Пекин, который рассматривает Северную Корею как буферную зону между собой и союзной США Южной Кореей, исторически выступал против любых решений Пхеньяна, которые рассматриваются как рискованные или дестабилизирующие внешние дела Китая, особенно его торговые отношения с Западом.

"Если Китай скажет "нет", развертывания войск не произойдет", — отмечает военный аналитик Ян Гарнер. По его мнению, Россия мало что может предложить Ким Чен Ыну по сравнению с тем, что предлагает Китай, поэтому, если Пекин затормозит этот план, то эти войска могут никогда не попасть на фронт.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какой может быть реакция иностранных партнеров на привлечение военных КНДР в российско-украинскую войну.