Стимул для войск НАТО: чем Запад может ответить Путину на вовлечение КНДР в войну

Владимир Зеленский призывает иностранных партнеров к "честной и сильной реакции" на привлечение военных КНДР в российско-украинскую войну. Какой может и должна быть реакция союзников по очерченным критериям, выяснял Фокус.

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В своем традиционном видео обращении в воскресенье, 20 октября президент Зеленский назвал новой угрозой "преступный союз России и Северной Кореи" и параллельно поблагодарил лидеров и представителей государств, "которые не закрывают глаз и говорят откровенно об этом сотрудничестве ради большей войны". Отдельно глава государства подчеркнул, что нестабильности и угроз может стать значительно больше после того, как северокорейские солдаты будут учиться искусству современной войны.

"Сейчас мы имеем четкие данные о том, что в Россию поставляют людей из Северной Кореи, и это уже не просто рабочие для производств, но и военные. И мы ждем нормальной, честной, сильной реакции партнеров на это. Фактически это — вступление еще одного государства в войну против Украины. У всех есть возможность увидеть доказательства и благодаря спутникам, и благодаря видео, которое уже приходит из России", — акцентировал Зеленский.

Напомним, что в июне текущего года Путин и Ким Чен Ын подписали договор "о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против Москвы и Пхеньяна соответственно.

Тем временем в США выразили "обеспокоенность" информацией об отправке северокорейских солдат для участия в российско-украинской войне. По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветти, если данные о прямом участии северокорейских войск в войне против Украины подтвердятся, то "такой шаг будет указывать на новый уровень отчаяния России, которая продолжает нести значительные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины". Ни о каких практических мерах Вашингтона в отношении РФ или КНДР представитель американского Совбеза не упомянул. Зато Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что вызвало посла России в Сеуле Георгия Зиновьева "в знак протеста" против отправки северокорейских войск в страну для дальнейшего развертывания в Украине.

В Пхеньяне заявления об участии их войск в российско-украинской войне не комментируют Фото: Getty Images

Путин, которого цитируют росСМИ, называет "чушью" заявления об участии в "СВО" военных КНДР, а его спикер Песков соответствующую информацию считает "очередной уткой". В Пхеньяне же заявления об участии их войск в российско-украинской войне не комментируют.

Как провалилась американская политика управления эскалацией

Политолог Тарас Загородний в разговоре с Фокусом отмечает: "Нужно называть вещи своими именами и констатировать, что то, что происходит сейчас вокруг привлечения войск КНДР в российско-украинскую войну началось не вчера, не позавчера и даже не при Байдене. Такая политика в отношении агрессивных стран началась при Обаме, когда он простил Медведеву, который тогда был президентом, а на самом деле Путину, вторжение в Грузию. А сейчас мы пожинаем плоды такой политики США, ведь агрессивные режимы видят, что за их злодеяния ничего серьезного "не прилетает" и действуют как им только заблагорассудится".

Призыв Зеленского о "честной и сильной" позиции союзников эксперт считает прозрачным намеком на то, что "политика управления эскалацией" с треском провалилась, поскольку Украина фактически воюет не только против РФ, но и против Ирана и Северной Кореи.

"Поэтому украинский президент посылает сигнал о том, что если у союзников были сомнения, что сейчас уже идет Третья мировая война, то самое время их окончательно развеять, потому что у нас для них есть плохая новость: она — такая война — уже идет полным ходом", — подчеркивает Тарас Загородний.

В июне Путин и Ким Чен Ын подписали договор "о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" Фото: AP

На вопрос о том, какой собственно должна была бы быть "честная и сильная" реакция ключевых западных союзников, в частности США, политолог ответил следующим образом: "Для начала необходимо влупить хотя бы по Ирану. Надо наглядно показать, кто в доме хозяин и не делать вид, что у хуситов, которые сейчас бьют по танкерам и не дают проводить торговые суда через Красное море, оружие появились ниоткуда и вроде бы Тегеран тут ни при чем. Ну, и, конечно же, нужна более жесткая позиция в отношении Северной Кореи, потому что Пхеньян все еще имеет доступ на внешние рынки. Кроме того, необходимо вводить более жесткие санкции против России, которая, кстати до сих пор так и не признана государством-спонсором терроризма со всеми вытекающими последствиями".

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Подчеркнув, что сейчас все ждут результатов президентских выборов в США, Тарас Загородний, констатировал: "Американцы до выборов ничего серьезного делать не будут. Единственное, что им может испортить картину — это Израиль, который сейчас может ударить по Ирану, поднять мировые цены на нефть и тогда Камала Харрис точно может только мечтать о Белом доме. Впрочем, если действующий вице-президент Соединенных Штатов таки получит лавры победителя в ожесточенных выборах-2024, в отношении Украины, скорее всего, ничего существенно не изменится".

А вот при Трампе, убежден политолог, действительно могут быть изменения. "Дональд Трамп точно снимет все ограничения на экспорт нефти и газа из США и Канады, а это значит, что у Тегерана и Москвы появятся серьезные проблемы со сбытом черного золота. Таким образом, экономику Китая начнет "рвать", и вот тут начнутся действительно серьезные процессы, которые так или иначе могут сыграть в нашу пользу в войне с РФ", — заключает Тарас Загородний.

Необходимо ли привлечение контингентов союзников

В свою очередь эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Используя фактор привлечения войск КНДР, должны требовать от наших союзников все, чтобы ВСУ имели более качественные характеристики, а не количественные, которыми обладает сейчас Россия. Ну, и, конечно же, необходимо усиливать санкционное давление против РФ, Северной Кореи и других стран-партнеров России".

Эксперт также отдельно отмечает, что "фактор КНДР" должен служить стимулом для привлечения на сторону Украины войск партнеров: "О привлечении войск НАТО неоднократно говорил президент Франции Эмманюэль Макрон и я считаю, что его идея является абсолютно правильной, учитывая то, что мы воюем не только за наше государство, но и за свободу других стран свободного мира. Очевидно, что если РФ будет привлекать иностранные войска в количестве, которое будет измеряться тысячами или десятками тысяч, то Украина не справится без привлечения ограниченных контингентов союзников в пользу нашего государства".

Подчеркнув, что российско-украинская война имеет все признаки глобального, а не локального или же регионального конфликта "как некоторые до сих пор считают", Станислав Желиховский отметил: "Лед, на мой взгляд, постепенно трогается. Ведь еще в субботу, 19 октября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию о том, что КНДР отправила войска в РФ, которые могут принять участие в боевых действиях в Украине. Сейчас же мы видим, что он (Остин — ред.) прибыл в Украину и, убежден, он получит всю необходимую информацию из первых рук, хотя по идее американская разведка должна была это уже знать".

Как бы там ни было, но после предоставления соответствующих материалов, Киев, по убеждению эксперта, может требовать то, "что мы не получали раньше, в том числе и в контексте дальнобойной артиллерии и ее применения". "Это могло бы помочь выровнять ту асимметрию, которая сейчас имеет место, но опять же от идеи Макрона не нужно отказываться. Все должны понимать, что когда в войну вступает другая страна, да еще и страна, которая планирует разработать ядерное оружие и постоянно угрожает Японии и Южной Корее, то проблема не просто опасна — взрывоопасна".

В ситуации, когда войска КНДР уже фактически воюют в центре Европы, Запад, убежден Станислав Желиховский, буквально в пожарном режиме должен "изменить парадигму мышления, подходов и действий" и наиболее активными здесь должны быть государства — члены Североатлантического Альянса.