Ким Чен Ын пугает Запад — что означает привлечение войск КНДР в Украину на стороне России

Президент Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет РФ не только оружие, но и личный состав в военные силы, и подчеркнул, что в таких условиях отношения Киева с партнерами нуждаются в развитии. О каком именно развитии с учетом фактора КНДР в российско-украинской войне может идти речь, выяснял Фокус.

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В своем традиционном видеообращении в воскресенье, 13 октября Владимир Зеленский особый акцент сделал на сотрудничестве Москвы и Пхеньяна. "Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта", — подчеркнул президент. Глава государства также добавил, что в таких условиях "наши отношения с партнерами нуждаются в развитии, а фронт — в большей поддержке".

"Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительном снабжении для наших сил — это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны", — подытожил Зеленский.

Владимир Зеленский особый акцент сделал на сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Как Ким Чен Ын поможет Путину с наступательной операцией

Незадолго до того, как президент публично объявил о фактическом участии в российско-украинской войне воинов КНДР, американский Институт изучения войны (ISW) также сообщил, что в Украине уже воюют северокорейские солдаты и еще несколько тысяч военных из КНДР сейчас проходят подготовку в России. Отмечается, что российское военное командование может перебросить их на линию фронта до конца текущего года или в приграничные районы РФ, чтобы освободить российские "резервы" для участия в боевых действиях на территории Украины.

"Масштабы северокорейской группировки войск, которую Россия может развернуть на линии фронта или с помощью которой может высвободить российские силы вдоль границы, неясны, но эти сценарии могут способствовать усилиям России по привлечению дополнительных сил к приоритетным наступательным операциям в Украине и продолжить кульминацию российской наступательной операции, которая началась летом 2024 года. Кроме того, развертывание Россией северокорейских войск может создать дополнительные возможности в зависимости от их качества, структуры, размещения и оперативной совместимости", — заключают аналитики ISW.

Ким Чен Ын приветствует секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Пхеньяне Фото: Getty Images Ким Чен Ын приветствует секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Пхеньяне Фото: Getty Images

Отметим, что в июне Путин и Ким Чен Ын подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Среди прочего, документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств. Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус убеждены, что при наличии прежде всего политической воли, западные союзники Украины могут не просто нивелировать северокорейский фактор в российско-украинской войне, но и использовать момент для существенного усиления давления на Россию, в том числе и военного.

США боятся, что ракеты КНДР полетят на Гавайи

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар в разговоре с Фокусом отмечает: "Прежде всего следует подчеркнуть, что, начиная с конца 2022 года Северная Корея стала союзником России в конкретной военной помощи. Именно тогда пошли первые партии снарядов, а впоследствии — ракет. Теперь же, не встретив решительного противодействия, КНДР идет дальше, ведь Запад не сделал ничего, лишь констатировал факт роли Пхеньяна в российско-украинской войне. И в этом контексте, кстати, следует обратить внимание, что США понадобился без малого год с тем, чтобы в октябре 2023 года официально подтвердить, что, да, действительно КНДР в немереном количестве поставляет боеприпасы России".

Подчеркнув, что КНДР на данном этапе действительно может перейти к систематическому направлению своих военных подразделений в Украину, эксперт констатировал: "Я бы не стал преувеличивать роль и значение северокорейских военных, но факт есть факт: Северная Корея де-факто принимает непосредственное участие в войне на стороне РФ. Таким образом, от наших западных партнеров требуется прекратить прятать голову в песок и, констатировав это, перейти к действиям по сдерживанию КНДР с одной стороны и решительной поддержке Украины, с другой. Причем здесь речь идет не только о словах, деньгах и поставках оружия, а о том, о чем весной заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон, а именно о направлении своих подразделений на помощь Украине. Тогда, в частности, были разговоры, что французская авиация может прикрыть Одесскую область, а из коалиции стран, так сказать, решительных могут быть направлены военные контингенты под эгидой Франции на защиту границы Украины с Беларусью. Зато ВСУ оттуда могли бы быть переправлены на восточный, на южные фронты".

Ким Чен Ын инспектирует тренировочную базу сил специальных операций Корейской народной армии в западном Пхеньяне Фото: Getty Images

Михаил Гончар отдельно акцентирует, что сейчас было бы очень кстати снять "идиотские ограничения" по поставкам дальнобойного западного оружия, а также его использования, "потому что Украина фактически воюет с коалицией трех государств, которые помогают РФ: КНДР, Ираном и Беларусью".

Отвечая на вопрос о том, почему более года союзники, в частности США не комментировали роль КНДР в российско-украинской войне и может ли с учетом свежих заявлений Зеленского измениться эта позиция, Михаил Гончар отметил следующее: "Это все пресловутая антиэскалационная политика Соединенных Штатов. В США опасаются, что вдруг Ким Чен Ын начнет снова пускать ракеты в сторону Гавайев, поэтому лучше его не провоцировать. Но уже когда из Белого дома все начали откровенно смеяться, то они заявили о поставках КНДР оружия РФ. Между тем, дальше заявлений ничего не идет. И это, кстати, еще с 90-х годов прекрасно видит Ким Чен Ын и когда ему плохо — черта не хватает или что, он прекращает свои ядерные испытания, идет на какие-то переговоры с Западом, ну, а дальше опять продолжает свое. А сейчас он, получив от РФ в обмен на ракеты и снаряды не только рис, но и многое другое, имеет серьезный допинг и действует абсолютно разнузданно".

Слабость Запада, в частности США, по убеждению Михаила Гончара, будут расценены в Москве, Пхеньяне и Пекине, "который за этим стоит", как доказательство правильности их линии. "Даже если КНДР пойдет на какие-то переговоры, действовать она будет в том же духе, в котором действовала ранее, максимально помогая России в достижении ее целей", — заключает эксперт.

Должно быть зеркальное решение по размещению войск НАТО в Украине

В свою очередь директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в разговоре с Фокусом акцентирует: "Очевидно, что Россия и КНДР будут действовать в соответствии с теми соглашениями, которые они недавно подписали. Вместе с тем следует понимать, что процесс осознания новой реальности занимает время, а новая реальность заключается в том, что этот конфликт перестал быть конфликтом между Украиной и Россией и интернационализировался. Говорят, что россияне планируют разместить северокорейские войска вдоль границы и таким образом, высвободив собственные войска, направить их на линию фронта. По моему убеждению, зеркальным вариантом было бы размещение войск НАТО в Украине вдоль границы, например, с Беларусью. Это дало бы немало преимуществ, ну и, разумеется, мы также высвободили бы часть своих войск, которые сейчас сосредоточены там".

Владимир Зеленский напомнил: "Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее" Фото: Getty Images

Прогнозируя, что такое зеркальное решение в рамках Североатлантического Альянса вряд ли будет принято, эксперт добавил: "К таким шагам могут прибегнуть отдельно взятые страны и здесь уместно вспомнить президента Макрона, который заявлял о возможности присутствия французских, а также войск других стран на территории Украины".

Охарактеризовав такой вариант как вполне вероятный, эксперт между тем акцентировал, что более реалистичные очертания сценарий приобретет после президентских выборов в Соединенных Штатах. Все действия РФ в плане привлечения войск КНДР на свою сторону Игорь Семиволос называет желанием Кремля создать ощущение необратимости для дальнейшей эскалации, "которой Запад боится, как огня". Если Запад, и, в частности, США в этом случае "не дадут слабину", то эта история с привлечением КНДР, прогнозирует эксперт, будет иметь продолжение в виде большего сочетания ВСУ с западными войсками.

Сейчас же, констатирует Игорь Семиволос, данный кейс непременно предметно будут обсуждать на ближайшем заседании министров обороны стран-членов НАТО, которое пройдет в Брюсселе 17-18 октября. Попутно заметим, что на этом заседании также ожидается пересмотр доктрины в отношении России — впервые за 25 лет. Так, Politiko сообщает, что в Альянсе начнут работу над новой стратегией, направленной на адаптацию к текущим условиям, в частности после вторжения РФ в Украину в 2022 году. Это, отмечает издание, станет важным компонентом подготовки к июньскому саммиту НАТО в 2025 году, который состоится в Гааге.