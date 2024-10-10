Очень неприятная страница: почему Байден сорвал "Рамштайн" и чем это грозит Украине

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября при участии лидеров стран-участниц, решено перенести на другую дату. Какие риски может нести собой для Киева эта отсрочка, выяснял Фокус.

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О том, что инициированное президентом США заседание группы "Рамштайн", запланированное на грядущую субботу решено перенести, стало известно в среду, 9 октября, а днем ранее Джо Байден отложил свою поездку в Германию, где собственно и должна была состояться встреча, кстати, впервые в формате лидеров стран-участниц.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, изменения в рабочем графике президента США произошли, учитывая "прогнозируемую траекторию и силу урагана "Милтон". "Американский лидер останется в США, чтобы проконтролировать подготовку к урагану, реагирование на него, а также чтобы следить за текущими мероприятиями по ликвидации последствий урагана "Хелен" на юго-востоке страны", — уточнила она.

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Вскоре после этого свой визит в Германию отменил также госсекретарь США Энтони Блинкен, о чем на специальном брифинге сообщил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер. Между тем заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, которую цитирует Reuters, отметила следующее: "Учитывая то, что поездка президента США была отменена, мы работаем над тем, как именно может состояться встреча в Рамштайн. Наша приверженность к Украине была важной частью этого процесса, и она остается непоколебимой".

Отметим, что именно на этой, уже 25-й по счету встрече "Рамштайн", которая должна была пройти под непосредственным председательством Байдена, президент Зеленский хотел представить государствам-союзникам "план победы" Украины. Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте на недавней пресс-конференции в Киеве заявлял, что на этом "Рамштайн" его участники предметно обсудят с президентом США вопрос разрешения применять дальнобойное западное оружие по военным объектам на территории России. Ожидались также и заявления Джо Байдена, касающиеся евроатлантических устремлений Украины.

Эксперты, с которыми пообщался Фокус, по-разному оценивают и сам факт переноса "Рамштайна", и последствия, которые может повлечь данное решение.

Важно, чтобы "Рамштайн" состоялся до президентских выборов в США

В частности, политолог Игорь Рейтерович в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "На мой взгляд, несмотря на различные дискуссии и интерпретации, именно ураган является настоящей причиной переноса "Рамштайна", поскольку это — чрезвычайно важная для Соединенных Штатов внутриполитическая тема. Тем более, что данный кейс начал максимально качать Трамп разговорами о том, что Байден больше внимания уделяет помощи Украине, чем собственно спасению американцев от стихийного бедствия. Поэтому, в избирательном контексте Байдену необходимо быть на месте и активно работать в антикризисном штабе, который занимается противодействием "Милтону".

Заметив, что отказ Блинкена поехать вместо Байдена на "Рамштайн" — это "более интересная история", эксперт констатировал: "Я не исключаю, что это связано с тем, что какие-то финальные заявления должен был озвучивать именно действующий президент США, а сделать это Блинкену не позволяли статус и полномочия. Кроме того, опосредованным фактором здесь может выступать и ситуация на Ближнем Востоке, где в любой момент может вспыхнуть. Поэтому, вполне возможно Блинкен тоже решил никуда не ехать, чтобы в случае чего быть на рабочем месте со всеми соответствующими возможностями. Ну, а для нас ключевой момент заключается в том, чтобы "Рамштайн" состоялся все же до 5 ноября — дня президентских выборов в Соединенных Штатах".

Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн Фото: Getty Images

Отвечая на уточняющий вопрос, чего следует ожидать Украине в случае, если "Рамштайн" не соберется в заявленном формате лидеров до 5 ноября, политолог подчеркнул: "В таком случае "план победы" будет представлен без этой встречи лидеров стран-участниц "Рамштайна", но это не самое главное. Самое главное заключается в том, что мы не получим важнейших политических заявлений, на которые мы рассчитываем, в частности тех, что касаются НАТО и вообще дальнейшей поддержки Украины. С другой стороны, я не исключаю, что какую-то часть этих заявлений Байден может озвучить и из Вашингтона. Но это возможно лишь при условии, если он предварительно сможет провести надлежащие переговоры в каком-то другом формате с ключевыми европейскими лидерами".

По мнению эксперта, если бы "Рамштайн" 12 октября, который инициировал Байден, состоялся бы без его участия, он стал бы скорее декоративным, поскольку сам Зеленский говорил, что "план победы" сводится собственно к поддержке со стороны Соединенных Штатов. Наряду с тем, Игорь Рейтерович прогнозирует, что либо на "Рамштайн", либо на другой площадке Украина "все равно услышит не те заявления, на которые рассчитывает".

"Это будут какие-то неплохие в целом для нас тезисы, но не такие, какие мы хотели бы. То есть, поддержка Украины никуда не денется и, возможно, она еще будет выражена в очередном пакете помощи от США, но формулировки по НАТО, думаю, будут не те, на которые мы рассчитываем. И в этом смысле перенос "Рамштайна" не является для нас чем-то уж слишком экстраординарным", — заключает Игорь Рейтерович.

Байден руководствуется электоральной целесообразностью текущего момента

В свою очередь политолог Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Не проведение "Рамштайн" 12 октября — это очень неприятная страница, потому что это заседание объективно должно было быть незаурядным, ведь не просто так Джо Байден инициировал эту встречу на уровне лидеров государств и будто бы уже было согласовано участие более 20-ти президентов или премьер-министров. Причем, некоторые страны должны были быть представлены и главой государства, и главой правительства, и министром обороны. То есть, представительство должно было быть самым высоким, которое только можно было организовать. Поэтому ситуация неприятна, поскольку ожидания были сверхвысокими, а вопросы — сверхважными, в том числе и презентация и обсуждение "плана победы, и ускоренная евроатлантическая интеграция Украины с соответствующим вступлением в Альянс, и многое-многое другое".

Отдельно политолог обращает внимание на "интересную тенденцию", когда 7 октября пресс-секретарь Байдена заявила, что "Милтон" не помешает поездке президента США на "Рамштайн", а уже на следующий день ключевой причиной отмены визита был назван именно ураган.

Эксперт говорит, что отказ Блинкена поехать вместо Байдена на "Рамштайн" — это "более интересная история" Фото: vtimes.io

Отметив, что первая его реакция на решение Байдена об отмене визита в Германию, где должен был состояться "Рамштайн" была крайне негативной, эксперт между тем добавил: "Вначале не верилось, что ураган, пусть даже пятой категории может вызвать подобного рода изменения в графике инициатора встречи, которым выступал Байден. Поэтому, особенно в украинском сегменте соцсетей, можно увидеть много критики в адрес действующего хозяина Овального кабинета по этому поводу. Но, тем не менее, мы должны осознать контекст, а конкретно тот момент, что от "Милтона" пострадает Флорида, где ситуация для действующего кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис очень нерадужная, потому что там на 5% преобладает Трамп".

Подчеркнув, что отсутствие действующего президента США "в такой критический момент", дало бы очень серьезные козыри в руки Трампу, эксперт резюмировал: "Руководствуясь внутренне американской электоральной целесообразностью, мы увидели, подчеркиваю, не отмену, а перенос визита Байдена. Очевидно, что сейчас продолжаются консультации о том, можно ли все это провести 17-18 октября, когда запланирована встреча министров обороны стран НАТО. В принципе, это вполне реально, но качество этого представительства, думаю, будет уже меньше, поскольку будут возникать проблемы синхронизации графиков руководителей государств".

Подытоживая, Игорь Чаленко спрогнозировал, что Байден в ближайшее время все же даст те сигналы, которые планировал, поэтому перенос "Рамштайна" "это неприятность, но не катастрофа".

Перенос "Рамштайн" может сыграть в пользу Украины

Подчеркнув, что именно ураган внес коррективы в планы Байдена, а не какие-то недоразумения относительно Украины, политолог Игорь Петренко в разговоре с Фокусом констатировал следующее: "Думаю, что при другом политическом цикле, то есть если бы не было бы выборов, наверное все же Байден поехал бы на "Рамштайн". Но дело в том, что сейчас для него приоритетом является наглядно продемонстрировать своему обществу эффективность власти демократов. Совершенно очевидно, что отсутствие президента непосредственно в Штатах давало бы возможность Трампу и его соратникам максимально спекулировать на этой теме, приплетая сюда не в лучшем свете Украину".

Эксперт: "Перенос "Рамштайн" "это неприятность, но не катастрофа" Фото: Getty Images

Между тем, сила природного явления, которая наложилась на политическую карту, убежден эксперт, может сыграть и на пользу Киеву. "Судя по последним информационным сигналам, которые поступали еще до того, как Байден отменил свой визит, можно предположить, что не все важные для Украины моменты были согласованы. Если бы был бы "железный" консенсус, то все решения мог бы объявить тот же Макрон или Шольц на правах хозяина "Рамштайн". Но заседание перенесено, а не отменено и ведущие западные лидеры будут иметь лишнее время с глазу на глаз оговорить все дискуссионные моменты и выйти с согласованной позицией", — отмечает политолог.

Эксперт отдельно акцентировал, что для Украины крайне важно, чтобы "Рамштайн" состоялся как можно скорее, но вопрос заключается в том, как Байден "захочет на этом сыграть на Зените президентской гонки". Констатируя внешнеполитическую курсовую последовательность Белого дома, Игорь Петренко отметил, мол, отсрочка "Рамштайна" вовсе не означает, что вопросы, которые там планировалось обсудить 12 октября на высшем представительском уровне "будут положены под сукно и долго будут пылиться".