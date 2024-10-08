Не приедет на Рамштайн: Байден отложил свою поездку в Германию из-за урагана в США

Байден планирует остаться в США из-за надвигающегося урагана "Милтон", который вскоре охватит южные штаты. Также американский лидер хочет проследить за устранением последствий урагана "Хелен", который недавно прокатился на юго-востоке страны.

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Лидер США Джо Байден решил перенести свою поездку в Германию, где должен был присутствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, президент США решил отложить свои визиты в ФРГ и Анголу, "учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана "Милтон". Она добавила, что глава США будет находиться в стране, чтобы "проконтролировать подготовку к урагану "Милтон" и реагирование на него".

Жан-Пьер отметила, что также Байден планирует проследить за устранением последствий урагана "Хелен", который недавно прокатился по юго-восточным американским штатам.

Ожидалось, что президент США прибудет в ФРГ 12 октября, где впервые была запланирована встреча на уровне лидеров в формате "Рамштайн".

Напомним, 26 сентября Байден анонсировал в Германии встречу в формате "Рамштайн", где впервые должны были встретиться лидеры государств. По словам американского президента, речь пойдет об увеличении помощи в сфере безопасности для Украины и о ряде дополнительных действий, которые помогут выиграть войну против России.

Позже Фокус писал, с какой целью глава США собирает Шольца, Макрона и других союзников Украины в формате "Рамштайн".