Не приїде на Рамштайн: Байден відклав свою поїздку до Німеччини через ураган у США

Байден планує залишитися в США через насування урагану "Мілтон", який незабаром охопить південні штати. Також американський лідер хоче простежити за усуненням наслідків урагану "Гелен", який нещодавно прокотився на південному сході країни.

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Лідер США Джо Байден вирішив перенести свою поїздку до Німеччини, де мав бути присутнім на зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, президент США вирішив відкласти свої візити ФРН та Анголи "з огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану "Мілтон". Вона додала, що глава США перебуватиме в країні, аби "проконтролювати підготовку до урагану "Мілтон" і реагування на нього".

Жан-П'єр зазначила, що також Байден планує простежити за усуненням наслідків урагану "Гелен", який нещодавно прокотився південно-східними американськими штатами.

Очікувалося, що президент США прибуде до ФРН 12 жовтня, де вперше була запланована зустріч на рівні лідерів у форматі "Рамштайн".

Нагадаємо, 26 вересня Байден анонсував у Німеччині зустріч у форматі "Рамштайн", де вперше мали зустрітися лідери держав. За словами американського президента, йтиметься про збільшення допомоги у сфері безпеки для України та про низку додаткових дій, які допоможуть виграти війну проти Росії.

Пізніше Фокус писав, з якою метою глава США збирає Шольца, Макрона та інших союзників України в форматі "Рамштайн".