Байден анонсував у Німеччині зустріч "Рамштайн": пройде на рівні лідерів, деталі

На зустрічі Контактної групи буде скоординовано зусилля країн, які підтримують Україну, зазначив президент США Джо Байден.

Related video

Президент США Джо Байден повідомив, що в жовтні скличе зустріч Контактної групи з оборони України на рівні лідерів. Про це йдеться в заяві американського лідера.

"Наступного місяця я скличу в Німеччині зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, щоб скоординувати зусилля більш ніж 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії", — ідеться в заяві Джо Байдена.

Важливо

Ракети RIM-7, Bradley і патрульні катери: що США пообіцяли передати Україні в Рамштайні

Крім того, політик заявив про збільшення допомоги у сфері безпеки для України і про низку додаткових дій, які допоможуть виграти війну проти Росії.

Байден доручив Міністерству оборони виділити все фінансування допомоги в галузі безпеки, що залишилося, яке було виділено для України до кінця його терміну повноважень.

Міністерство оборони виділить 2,4 млрд доларів США на надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони, безпілотних літальних апаратів і боєприпасів класу "повітря-земля".

Крім того, для підвищення спроможностей України з нанесення ударів на великі відстані, президент США ухвалив рішення надати Україні далекобійний боєприпас Joint Standoff Weapon (JSOW), відремонтувати і надати додаткову батарею ППО Patriot і разом з додатковими ракетами.

Важливо

США передають Україні далекобійні авіабомби JSOW: що про них відомо

"Це ґрунтується на моєму рішенні, ухваленому на початку цього року, переспрямувати експорт ППО США до України, що забезпечить Україну сотнями додаткових ракет Patriot і AMRAAM упродовж наступного року і допоможе Україні захистити свої міста і своїх людей", — заявив Байден.

Також він доручив Пентагону розширити підготовку українських пілотів F-16, зокрема шляхом підтримки підготовки ще 18 пілотів наступного року.

"Щоб протистояти ухиленню від російських санкцій і відмиванню грошей, Міністерство юстиції, Міністерство фінансів і Секретна служба США сьогодні вжили заходів щодо руйнування глобальної мережі криптовалют у координації з міжнародними партнерами. Сполучені Штати продовжать збільшувати витрати Росії на її війну в Україні та позбавляти російську оборонно-промислову базу ресурсів", — заявив американський президент, додавши, що Сполучені Штати нададуть Україні підтримку, необхідну для перемоги в цій війні.

Важливо

США виділили Україні нову військову допомогу на 7,9 млрд доларів: що отримає Київ

Нагадаємо, Forbes писав, що обіцяна зброя американського виробництва має бути однією з найбільших військових допомог за час війни з Росією. Утім, вона прибуде в Україну не так швидко.

Також Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників на "Рамштайні". За його словами, Київ був змушений почати операцію в Курській області, щоб уникнути розширення фронту.