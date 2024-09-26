США виділили Україні нову військову допомогу на 7,9 млрд доларів: що отримає Київ

Володимир Зеленський заявив, що нова допомога передбачає постачання Києву батареї ППО Patriot та інших засобів протиповітряної оборони. Також Україна отримає безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря – земля".

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Сполучені Штати Америки надали Україні новий пакет військової допомоги на 7,9 мільярда доларів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у четвер, 26 вересня.

Голова держави подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу США, республіканцям і демократам, а також американському народу за виділення Україні значної оборонної допомоги та запровадження санкцій проти Росії.

"Від імені українського народу та наших відважних воїнів на передовій я дякую нашому найближчому союзнику, Сполученим Штатам, за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги Україні та забезпечити, щоб повноваження Президента не закінчилися до кінця фінансового року у США. Ми використаємо цю допомогу в найбільш ефективний і прозорий спосіб для досягнення нашої головної спільної мети: перемоги України, справедливого і тривалого миру і трансатлантичної безпеки", — написав президент.

Цей пакет допомоги включає додаткову батарею ППО Patriot, інші системи протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності, боєприпаси "повітря – земля", а також фінансування для посилення оборонно-промислового сектору України.

Також Зеленський заявив про рішення США розширити програми з підготовки більшої кількості українських пілотів для польотів на F-16. А також повідомив про рішучі санкції, запроваджені для подальшого обмеження здатності Росії фінансувати свою агресію проти України.

Президент України наголосив, що Україна та США залишаються близькими союзниками, відданими захисту свободи, людського життя та спільної безпеки в Європі та за її межами.

Нагадаємо, 26 вересня видання Forbes повідомляло про те, що США планують надати Києву зброю американського виробництва на суму 8 млрд доларів, однак ця допомога прибуде до України не так швидко.