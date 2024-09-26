США очуть надати Україні зброю на рекордні $8 млрд, але є нюанс, — Forbes

За даними видання, обіцяна зброя прибуде до України не так швидко, як про її надання оголосить адміністрація президента. До пакету допомоги, зокрема, мають увійти нові плануючі бомби 70-mile Joint Standoff Weapon.

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США планують надати Україні зброю американського виробництва на рекордні 8 мільярдів доларів. Це має бути одна з найбільших військових допомог, яку Україна отримала від Сполучених штатів за час війни з Росією. Про це пише Forbes.

Втім, як пише ЗМІ, обіцяна зброя прибуде до України не швидко.

"Те, що американці планують зробити, по суті, полягає в тому, щоб пообіцяти надати допомогу протягом року — замість того, щоб надавати її невеликими партіями кожні кілька тижнів. І вони роблять це в рамках суворих законодавчих і політичних обмежень", — пише видання.

Розгортанню допомоги передувала складна політика. Коли Конгрес США нарешті схвалив подальшу допомогу Україні на суму 61 ​​мільярд доларів у квітні, адміністрація президента швидко розпочала витрачати найбільш "гнучкі гроші" в межах цього фінансування. Послідовні партії допомоги включали терміново необхідні артилерійські боєприпаси та ракети протиповітряної оборони.

"Гнучкі гроші" підпадають під так звані "президентські повноваження про вилучення коштів" або PDA. Ця витратна спроможність дозволяє президенту відправляти надлишки військових систем США в країну-союзницю в короткий термін, але лише якщо президент повідомить Конгрес, а потім замінить надіслану зброю новою зброєю, оплаченою з коштів PDA.

PDA є лише одним із бюджетних органів, які Білий дім використовує для відправки зброї в Україну. Адміністрація також залучає окремий пул грошей в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні, яка платить американським підрядникам за створення абсолютно нової зброї — протягом місяців або років — і доставку її в Україну, коли вона буде готова.

Зброя, що фінансується PDA, стара, але поставляється швидко. Зброя, яку фінансує USAI, нова, але постачається повільно. З 2022 року Конгрес схвалив 33 мільярди доларів на фінансування USAI та 46 мільярдів доларів на PDA. Наразі Білий дім витратив на перше 26 мільярдів доларів, а на друге – майже 40 мільярдів.

"Проблема з поточним фінансуванням PDA полягає в тому, що згідно із законом термін його дії закінчується наприкінці 2024 фінансового року — 30 вересня. Конгрес може продовжити цей термін через законодавство, але в Палаті представників США достатньо республіканців, які дружні до Росії та ворожі до України, щоб зробити подовження політично важким, особливо враховуючи, що за кілька тижнів до президентських виборів", — пише видання.

Forbes нагадує, що саме республіканці блокували останні дозволи USAI та PDA. Довга блокада допомоги фактично позбавила українські сили критичних боєприпасів у вирішальний момент ширшої війни — і, можливо, стала вирішальним фактором падіння українського міста-фортеці Авдіївки.

Минулого тижня продовження здавалося дедалі малоймовірним, Білий дім запропонував поточний план витратити всі кошти PDA, що залишилися, до кінцевого терміну 30 вересня. Це єдиний можливий спосіб для Байдена витратити кошти PDA до закінчення терміну їх дії.

Практично кажучи, це означає, що оголошення PDA цього тижня, ймовірно, будуть останніми оголошеннями PDA до того часу, поки новий Конгрес не збереться в 2025 році і, можливо, розгляне додаткове фінансування для України.

Згідно із законом, президент має повідомити Конгресу, яку зброю він збирає для подальшої передачі союзнику. Таким чином, єдині надлишкові системи, які Білий дім може законно відправити в Україну в осяжному майбутньому, це системи, про які він уже анонсував або має оголосити цього тижня.

В пакет допомоги, зокрема, увійдуть нові плануючі бомби — 70-mile Joint Standoff Weapon. Україна також хоче отримати крилату бомбу для винищувачів F-16.

Нагадаємо, що спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з візитом у США.