"Жахливий розвиток подій": Джонсон відмовився зустрічатися із Зеленським в США

Спікер Палати представників наголосив, що його не буде у місті, а навіть якби він і мав можливість зустрітись з Володимиром Зеленським — вони б обговорювали лист Джонсона з вимогою звільнити посла України в США Оксану Маркарову.

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з візитом у США. Про це Джонсон заявив під час пресконференції, повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова.

"Ні, я не зміг запланувати зустріч із Зеленським на цьому тижні, тому що був дуже зайнятий, як ви всі могли помітити. І я навіть не думаю, що завтра буду в місті", — сказав Джонсон.

Він уточнив, що якби мав можливість зустрітись з українським президентом, то вони обов'язково б обговорили лист Джонсона до Зеленського, в якому спікер Палати представників вимагає звільнити посолку України в США Оксану Маркарову.

"Я думаю, що це був дуже жахливий розвиток подій, і він напружує відносини між двома країнами в дуже невдалий для України час, тому я шкодую про це", — зазначив Джонсон.

Зазначимо, що у листі до Зеленського, про який йде мова, Майк Джонсон стверджує, що Республіканська партія втратила довіру до Маркарової через те, що вона організувала поїздку президента України на завод з виробництва зброї у Пенсильванії — штату, який традиційно є "невизначеним", оскільки там перемагали як республіканські, так і демократи у різні роки.

"Візит очевидно був частиною політичної кампанії з метою допомогти демократам і явно є втручанням у вибори", — написав у листі Джонсон.

У Володимира Зеленського у четвер 26 вересня об 11:00 у Палаті представників Конгресу США відбудеться закрита двопартійна зустріч у Комітеті з питань збройних сил.

Нагадаємо, 25 вересня у штабі Дональда Трампа заявили, що їх кандидат не зустрінеться з Зеленським.

24 вересня Дональд Трамп пообіцяв "вивести" США з російсько-української війни та провести переговори у разі своєї перемоги.