Республіканці вимагають звільнити Маркарову через візит Зеленського до Пенсильванії (документ)

Голова комітету Палати представників із нагляду Джеймс Комер ініціював розслідування щодо візиту президента України на завод із виробництва зброї у Пенсильванії, який республіканці розцінюють, як втручання у вибори президента США.

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон, який є представником Республіканської партії, направив президенту України Володимиру Зеленському лист з вимогою звільнити посолку України в США Оксану Маркарову із займаної посади. Фото тексту документа оприлюднило видання KyivPost.

У листі Джонсон пригадав вислови Зеленського про те, що Україна не втручається у внутрішню політику США та жодним чином не намагається вплинути на рішення американців щодо того, як проголосувати на майбутніх президентських виборах у США.

"Очевидно, цього тижня про цю мету забули, коли посолка Маркарова організувала захід, під час якого ви відвідали американського виробника зброї", — написав Джонсон у листі.

Лист Джонсона до Зеленського Фото: соцмережі

Він пояснив, що завод з виробництва зброї, який відвідав Зеленський, розташований у штаті Пенсильванія, який традиційно є "невизначеним", оскільки там перемагали як республіканські, так і демократи у різні роки.

Разом з президентом України був губернатор цього штату Джош Шапіро, який є членом Демократичної партії та прихильником Камали Гарріс. представників Республіканської партії на цьому заході, за словами Джонсона, не було, бо їх "спеціально не запросили".

"Візит очевидно був частиною політичної кампанії з метою допомогти демократам і явно є втручанням у вибори", — зазначив Джонсон.

Як вказано у листі, через це Республіканська партія втратила довіру до Маркарової та вимагає "негайно її звільнити".

Розслідування через візит Зеленського до Пенсильванії

Водночас голова комітету Палати представників із нагляду Джеймс Комер повідомив, що розпочинає розслідування щодо візиту Володимира Зеленського на завод боєприпасів у штаті Пенсильванія на предмет "втручання у вибори США".

"Якщо адміністрація Байдена-Гарріс намагалася використати іноземного лідера на користь президентської кампанії віцепрезидентки, то це є зловживанням владою та нецільовим використанням коштів платників податків", — написав Комер.

Він уточнив, що вже направив запит до Білого дому, Міністерства оборони та Міністерства юстиції щодо зловживання урядовими ресурсами адміністрацією Байдена та кандидаткою Гарріс, що, за його словами, дозволило Володимиру Зеленському втрутитися в президентські вибори США.

Лист Комера Фото: Соцмережi

Водночас народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк пояснив, що така "неприємна ситуація" виникла через те, що сьогодні у Палаті представників останній робочий день перед тривалою перервою та майбутніми виборами, після чого спікер Палати зміниться.

"Тобто вони проголосують (саме зараз це і відбувається) цей тимчасовий бюджет на 3 місяці (до 20 грудня) і потім розійдуться на шість тижнів. Повернуться на роботу вже 12-го листопада. І дуже ймовірно, що після цього буде новий спікер. Не залежно від того, чи отримають більшість в Палаті представників демократи чи республіканці", — написав Железняк.

Зазначимо, що 23 вересня Володимир Зеленський розпочав візит до США, де відвідав завод в Пенсильванії, на якому виробляють артилерійські снаряди калібру 155 мм для Сил оборони України.

Зеленський на заводі з виробництва зброї у Пенсильванії Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, 25 вересня у штабі Дональда Трампа заявили, що їх кандидат не зустрінеться з Зеленським.

24 вересня Дональд Трамп пообіцяв "вивести" США з російсько-української війни та провести переговори у разі своєї перемоги.