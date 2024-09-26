Республиканцы требуют уволить Маркарову из-за визита Зеленского в Пенсильванию (документ)

Председатель комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер инициировал расследование относительно визита президента Украины на завод по производству оружия в Пенсильвании, который республиканцы расценивают, как вмешательство в выборы президента США.

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, который является представителем Республиканской партии, направил президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с требованием уволить посла Украины в США Оксану Маркарову с занимаемой должности. Фото текста документа обнародовало издание KyivPost.

В письме Джонсон вспомнил высказывания Зеленского о том, что Украина не вмешивается во внутреннюю политику США и никоим образом не пытается повлиять на решение американцев относительно того, как проголосовать на предстоящих президентских выборах в США.

"Очевидно, на этой неделе об этой цели забыли, когда посолка Маркарова организовала мероприятие, во время которого вы посетили американского производителя оружия", — написал Джонсон в письме.

Письмо Джонсона к Зеленскому Фото: соцмережі

Он пояснил, что завод по производству оружия, который посетил Зеленский, расположен в штате Пенсильвания, который традиционно является "неопределенным", поскольку там побеждали как республиканские, так и демократы в разные годы.

Вместе с президентом Украины был губернатор этого штата Джош Шапиро, который является членом Демократической партии и сторонником Камалы Харрис. представителей Республиканской партии на этом мероприятии, по словам Джонсона, не было, потому что их "специально не пригласили".

"Визит очевидно был частью политической кампании с целью помочь демократам и явно является вмешательством в выборы", — отметил Джонсон.

Как указано в письме, из-за этого Республиканская партия потеряла доверие к Маркаровой и требует "немедленно ее уволить".

Расследование из-за визита Зеленского в Пенсильванию

В то же время председатель комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер сообщил, что начинает расследование относительно визита Владимира Зеленского на завод боеприпасов в штате Пенсильвания на предмет "вмешательства в выборы США".

"Если администрация Байдена-Харрис пыталась использовать иностранного лидера в пользу президентской кампании вице-президента, то это является злоупотреблением властью и нецелевым использованием средств налогоплательщиков", — написал Комер.

Он уточнил, что уже направил запрос в Белый дом, Министерство обороны и Министерство юстиции относительно злоупотребления правительственными ресурсами администрацией Байдена и кандидатом Харрис, что, по его словам, позволило Владимиру Зеленскому вмешаться в президентские выборы США.

Письмо Комера Фото: Соцсети

В то же время народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк объяснил, что такая "неприятная ситуация" возникла из-за того, что сегодня в Палате представителей последний рабочий день перед длительным перерывом и предстоящими выборами, после чего спикер Палаты сменится.

"То есть они проголосуют (именно сейчас это и происходит) этот временный бюджет на 3 месяца (до 20 декабря) и потом разойдутся на шесть недель. Вернутся на работу уже 12-го ноября. И очень вероятно, что после этого будет новый спикер. Не зависимо от того, получат ли большинство в Палате представителей демократы или республиканцы", — написал Железняк.

Отметим, что 23 сентября Владимир Зеленский начал визит в США, где посетил завод в Пенсильвании, на котором производят артиллерийские снаряды калибра 155 мм для Сил обороны Украины.

Зеленский на заводе по производству оружия в Пенсильвании Фото: Володимир Зеленський

Напомним, 25 сентября в штабе Дональда Трампа заявили, что их кандидат не встретится с Зеленским.

24 сентября Дональд Трамп пообещал "вывести" США из российско-украинской войны и провести переговоры в случае своей победы.