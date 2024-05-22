Разрешат ли США наносить удары американским оружием по России: в Конгрессе ответили (видео)

Майк Джонсон позволил бы Украине наносить удары американским оружием по целям на территории РФ. Управлять обороной Киева, по его мнению, является плохой политикой для Соединенных Штатов.

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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает нужным позволить Украине вести войну против российских захватчиков на ее усмотрение. Об этом сообщила парламентский корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лизунова.

Политик считает, что необходимо позволить Украине вести войну так, как она считает нужным. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос относительно вероятного использования американского оружия по военным целям, которые расположены непосредственно на территории страны-агрессора.

"Они должны уметь дать отпор. И я считаю, что мы пытаемся микроуправлять усилиями, это не хорошая политика для нас", — отметил Майк Джонсон.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине на сумму почти 61 млрд долларов. Сенат поддержал документ 24 апреля. Через несколько часов после этого президент США Джо Байден подписал одобренный Сенатом законопроект.

Перед голосованием республиканка Марджори Тейлор Грин предлагала не давать денег Украине, пока та не закроет биолаборатории и не перестанет преследовать христиан.

Разблокировать же помощь Киеву, как утверждают иностранные СМИ, помогли Евангельские христиане и разведка. Именно они убедили Джонсона, который долгое время колебался, разблокировать помощь Киеву.

И уже летом этого года Украина сможет использовать на фронте новое дальнобойное оружие, поскольку США и западные союзники хотят подготовить Киев к переговорам с позиции силы. Об этом заявила экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.